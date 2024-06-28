​Из-за приказов госорганов зарплаты работников коммунальных служб остаются низкими — Аймагамбетов

Депутаты мажилиса разрабатывают поправки в законодательство, которые могут повысить заработные платы работников коммунальных служб. В кулуарах заседания парламента депутат Асхат Аймагамбетов заявил, что сейчас они остаются небольшими из-за приказов государственных органов.

В качестве примера он привел предприятия «Теплотранзит» или «Караганда Су» из Караганды.

«У их сотрудников заработные платы очень низкие. Потому что в приказах госорганов заложена норма, которая не позволяет выйти из этой системы "порочного круга": они должны закладывать в тариф сумму равную средней заработной плате по сфере», — сказал Аймагамбетов.

Условно, средняя заработная плата коммунальных работников может составлять 150 тыс. тенге. Поэтому государственные органы не могут закладывать в тариф сумму, превышающую эти 150 тыс. тенге.

«Это системная проблема. Ее надо решать через изменение законодательства. Если у нас в коммунальных службах будут получать по 80, 120, 130 тыс. тенге, потом не нужно удивляться, почему люди не идут на технические специальности», — считает парламентарий.

Он напомнил, что если раньше на специальность «педагог» поступали абитуриенты, набравшие 55 баллов, то после повышения зарплат на некоторые специальности по педагогике теперь невозможно поступить на грант и со 120 баллами.

«Если заработная плата достойная, люди идут на эту специальность. А если, например, по инженерным специальностям заработные платы очень низкие, то не нужно топать ногами и говорить, почему у нас люди не идут учиться на эту специальность. Граждане хотят конкурентоспособную заработную плату», — подчеркнул депутат.