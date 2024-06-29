Жители микрорайона 10а в Алматы выступают против застройки между домами

В субботу, 29 июня в Алматы прошло общественное слушание с жителями микрорайона 10а по поводу строительства информационно-развлекательного центра между домами №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 16, 17. Собравшиеся выступили против, по их словам так они лишатся единственного места сбора при землетрясении. Земля между их домами была выкуплена частным лицом два года назад.

На встрече присутствовал заказчик - Умбетов Сатбек, автор проекта, а также Начальник отдела в ТОО "НИИ "Алматыгенплан" Данияр Хайруллин. Собравшиеся жители выступили против застройки этой территории независимо от назначения будущего здания. Они заявили, что в случае строительства теряют не только краснокнижные деревья, но и безопасную территорию для сбора при землетрясении.

Данияр Хайрулин заявил, что собственник земли “сказал, что в 2023 году общественные слушания были”. Однако, жители в ответ на это заявили, что никаких слушаний не было, никто о них не знал.

Первоначально эта территория была выкуплена в 2007 году, нынешнему владельцу ее перепродали в 2022 году, а на вопрос жителей о том, на каком основании был выкуплен участок, он обещал предоставить госакт: “Я купил, это мое право, я получил АПЗ (Архитектурно-планировочное задание), теперь провожу процедуру согласования эскизного проекта”.

Жители также выразили недовольство по поводу коммуникаций, к которым собираются подключать здание. Они опасаются, что под угрозу ставится система электричества, газопровода и канализации. Жители ближайших домов намерены писать жалобу в районные и городские структуры, в том числе в прокуратуру.