Тела погибших в Кыргызстане детей доставили в Усть-Каменогорск

Тела четверых детей, погибших во время селя в Ноокатском районе Ошской области Кыргызстана, доставили в Усть-Каменогорск, сообщила пресс-служба акимата Восточно-Казахстанской области.

«Два мальчика и две девочки в день трагедии ездили в гости к родственникам в сопровождении матерей. Сегодня тела погибших доставили спецбортом в Усть-Каменогорск», - говорится в сообщении.

В акимате Восточно-Казахстанской области создан оперативный штаб для оказания помощи родственникам детей, в который вошли специалисты всех служб региона.

Глава региона Ермек Кошербаев встретился с родными погибших, выразил глубокие соболезнования и заверил, что администрация области окажет всю необходимую поддержку.

Сообщается, что местные исполнительные органы взяли на себя организацию и проведение похорон детей. Помочь семьям погибших также решили предприятия и бизнесмены региона.