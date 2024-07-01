Тела погибших в Кыргызстане детей доставили в Усть-Каменогорск

Они находились в Кыргызстане в гостях у родственников
Тела четверых детей, погибших во время селя в Ноокатском районе Ошской области Кыргызстана, доставили в Усть-Каменогорск, сообщила пресс-служба акимата Восточно-Казахстанской области.
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