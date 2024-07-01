С начала года государству возвращено из-за рубежа 63 млрд тенге – Генпрокуратура

В генеральной прокуратуре сообщили, что по итогам работы по возврату активов за первое полугодие 2024 года государству вернули 312 млрд тенге, в том числе из-за рубежа – 63 млрд тенге.

«Изъяли 513 тыс. га земель олигополий на 50 млрд тенге», - добавили в надзорном органе.

В начале июня Генпрокуратура сообщала, что всего с 2022 года, с учетом мер по демонополизации экономики, государству возвращены активы на общую сумму порядка 1,7 трлн тенге, в том числе из-за рубежа – свыше $750 млн.

При этом указывалось, что анализируются сведения о более чем 1 тыс. объектов имущества в Казахстане и свыше 150 объектах за рубежом, ценные бумаги на 600 млрд тенге, установлено свыше 200 банковских счетов в стране и 140 – за рубежом, проверяются подозрительные транзакции на сумму около 2 трлн тенге. По результатам этой работы, сообщали в надзорном органе, одобрены соглашения и иски о возврате государству активов на сумму свыше 325 млрд тенге, в том числе денежные средства в размере 272 млрд тенге. Также государству переданы активы в стране и за рубежом на сумму свыше 50 млрд тенге. В их числе – ряд стратегических месторождений, компаний-монополистов, десятки тысяч гектаров земель, производственные объекты, отели, бизнес-центры, виллы, апартаменты, люксовые автомобили, ювелирные изделия и др.

Вместе с тем поданы многочисленные иски, в том числе в отношении активов необъяснимого происхождения. По данным Генпрокуратуры, по одному из них уже вынесено и вступило в силу судебное решение о принудительном возврате более $11 млн, а также ювелирных изделий и культурных ценностей на сумму 400 млн тенге.