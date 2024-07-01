Казахстан ратифицировал соглашения с Китаем по развитию всех видов перевозок

Касым-Жомарт Токаев подписал законы «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о международных автомобильных перевозках», «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, в том числе для контейнерных поездов сообщением Китай – Европа» и «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута».

Как сообщалось ранее, первый документ регулируют вопросы пассажирских и грузовых перевозок, условия выдачи разрешения на проезд транспортного средства и освобождения от них, требования к водителям и транспортным средствам, а также вопросы страхования, налогообложения и контроля на пунктах пропуска. Казахстанские автоперевозчики будут иметь возможность доезжать до крупных грузообразующих городов и международных морских портов Китая, а китайские автоперевозчики смогут осуществлять транзитные перевозки через территорию Казахстана в страны Европы и Азии.

Закон о развитии Транскаспийского маршрута должен оптимизировать логистические и транспортные операции, сократить время перевозок и повысить качество оказываемых услуг. Соглашение предусматривает развитие логистических центров на территориях обеих стран, что способствует привлечению дополнительных объемов транзита.

Закон по развитию Транскаспийского маршрута, в том числе для контейнерных поездов сообщением Китай – Европа, должен помочь в наращивании объемов и прогнозировании ежегодного объема контейнерных поездов, проходящих по территориям двух стран.

Одной из ключевых целей соглашения является организация обмена данными по слежению за подвижным составом на территории обоих государств. Вместе с тем будет создана совместная рабочая группа по перевозкам грузов, которая будет заниматься утверждением гарантированных объемов перевозок. Она также будет координировать усилия по развитию инфраструктуры маршрута.