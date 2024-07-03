Всего в городе в коммунальной собственности находятся 66 фонтанов
Два частных фонтана в Алматы передадут в коммунальную собственность
иллюстративное фото акимата Алматы

Владельцы двух частных фонтанов готовы передать их в коммунальную собственность, сообщила пресс-служба акимата Алматы.

«По результатам проведенной разъяснительной работы владельцы двух частных фонтанов – АО “Национальная киностудия “Казахфильм” имени Шакена Айманова» и ЖК “Столичный” уже выразили готовность передать свои объекты в коммунальную собственность», - сообщили в акимате.

По информации пресс-службы, в рамках акции «Алматы Жазы» в городе приводят в порядок коммунальные и частные фонтаны. В частности, за неделю очистили 60 фонтанов, находящихся в коммунальной собственности, остальные шесть находятся на реконструкции. Также проводится ревизия фонтанного оборудования по надлежащей работе электроприборов, освещения, насадок и форсунок, ведутся работы по восстановлению, поддержанию функциональности, улучшению эстетического вида пешеходных фонтанов.

Вместе с тем проводится районными аĸиматами и ТОО «Eco Almaty» обсуждаются вопросы передачи частных фонтанов в коммунальную собственность, что позволит обеспечить их устойчивое функционирование и улучшение городской среды в целом. Как пояснили в акимате, зачастую фонтаны, расположенные на частных территориях, находятся в неудовлетворительном, заброшенном состоянии, не функционируют или требуют капитального ремонта.

Всего в Алматы имеется 150 фонтанов, из них 66 коммунальных и 84 частных.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Снимать досрочно пенсионные накопления только при получении аннуитета предлагают эксперты
Новости
Жители микрорайона 10а в Алматы выступают против застройки между домами
Новости
Участок Малого Талдыколя, расположенный в водоохранных зонах и полосах, продолжают закапывать и заливать отходами
Новости
Жители Астаны и Алматы могут совершать сделки купли-продажи недвижимости онлайн
Новости
Блок-посты вокруг столицы установили из-за саммита ШОС - МВД
Новости
Назначен заместитель акима Алматы