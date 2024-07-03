Два частных фонтана в Алматы передадут в коммунальную собственность

Владельцы двух частных фонтанов готовы передать их в коммунальную собственность, сообщила пресс-служба акимата Алматы.

«По результатам проведенной разъяснительной работы владельцы двух частных фонтанов – АО “Национальная киностудия “Казахфильм” имени Шакена Айманова» и ЖК “Столичный” уже выразили готовность передать свои объекты в коммунальную собственность», - сообщили в акимате.

По информации пресс-службы, в рамках акции «Алматы Жазы» в городе приводят в порядок коммунальные и частные фонтаны. В частности, за неделю очистили 60 фонтанов, находящихся в коммунальной собственности, остальные шесть находятся на реконструкции. Также проводится ревизия фонтанного оборудования по надлежащей работе электроприборов, освещения, насадок и форсунок, ведутся работы по восстановлению, поддержанию функциональности, улучшению эстетического вида пешеходных фонтанов.

Вместе с тем проводится районными аĸиматами и ТОО «Eco Almaty» обсуждаются вопросы передачи частных фонтанов в коммунальную собственность, что позволит обеспечить их устойчивое функционирование и улучшение городской среды в целом. Как пояснили в акимате, зачастую фонтаны, расположенные на частных территориях, находятся в неудовлетворительном, заброшенном состоянии, не функционируют или требуют капитального ремонта.

Всего в Алматы имеется 150 фонтанов, из них 66 коммунальных и 84 частных.