Астана остается абсолютным лидером по приросту населения в Казахстане

В январе-мае 2024 года население Казахстана выросло на 106,1 тыс. человек или на 0,53% и достигло к 1 июня 20 139,9 тыс. человек, сообщило в среду бюро национальной статистики.

Астана традиционно лидирует по приросту населения. С начала года оно выросло уже на 2,4% и достигло 1 464,4 тыс. человек. Население Шымкента увеличилось на 1,21% до 1 236,9 тыс., Алматы – на 1,11% до 2 253,5 тыс.

Кроме мегаполисов, население быстрее, чем в среднем по стране росло в Мангистауской области (+0,97%), Алматинской области (+0,81%) и Атырауской области (0,60%). Еще в семи регионах – Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях и Улытау – рост населения был ниже среднего показателя по республике.

В семи регионах Казахстана в январе-мае 2024 года отмечалось снижение населения: Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях, а также областях Абай и Жетысу. Больше всего население сократилось в Северном Казахстане – на 0,64%, а также области Абай – на 0,23%.

В Северо-Казахстанской област статистики продолжают фиксировать естественную убыль населения, когда смертность превышает рождаемость.

Сальдо миграции в целом по Казахстану оставалось положительным, при этом в региональном разрезе оно было положительным по-прежнему только в пяти регионах – трех мегаполисах, а также Алматинской и Мангистауской областях.

Городское население в Казахстане в первые пять месяцев 2024 года выросло на 0,81% и достигло 12 552,6 тыс. человек, сельское население выросло только на 0,06% и составило 7 587,3 тыс. человек. Доля городского населения в стране составляет 62,3%, сельского – 37,7%.