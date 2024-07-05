Alternativa Film Project покажет картины, участвовавшие в проекте в прошлом году

Alternativa Film Project запускает серию бесплатных показов с подборкой фильмов-участников прошлого года. Первая серия показов пройдет с 1 по 4 августа в Алматы, где осенью прошлого года состоялась первая церемония Alternativa Film Awards; следующая серия Alternativa Film Screenings запланирована в конце сентября в Бишкеке.

В Алматы показы пройдут на Большой сцене театра ARTиШОК. Зрители смогут увидеть фильмы из азиатского региона, участвовавшие в прошлогодней премии. Среди них «Похищение невесты» (Кыргызстан, победитель в номинации Spotlight), «Бауырына cалу» (Казахстан, победитель в номинации Future Voice), «Воскресенье» (Узбекистан), «Бездетная деревня» (Иран), «12 недель» (Филиппины), а также программа короткого метра из стран Центральной Азии.

Кроме того, в рамках Alternativa Film Screenings будут показаны работы участников подростковой кинолаборатории Alternativa Teen Lab, которая прошла в прошлом году в Бишкеке, и документальный фильм Inner Drive об истории компании inDrive, запустившей Alternativa Film Project.

Alternativa Film Screenings организованы в формате импакт-показов, которые подразумевают активное участие зрителей. Каждый показ сопровождается дискуссией с экспертами на важную общественную тему, которая затронута в фильме.

Экспертами и модераторами на дискуссиях к показам выступят журналисты, активисты, исследователи и специалисты в разных областях, в том числе амбассадор Alternativa Film Project, активист продвижения культуры и наследия Кыргызстана и Центральной Азии Эрик Абдыкалыков, антрополог, эксперт по ассимиляции кандасов Зарина Муканова и гражданская активистка и журналистка Асем Жапишева.

На дискуссии после фильма «Похищение невесты» проблему насильственных браков обсудят эксперт по гендерному равенству Мади Мамбетов и религиовед Галым Жусипбек.

В дискуссии на тему «Взрослые дети и пожилые родители — кто на самом деле старший в этих отношениях?» к фильму «Воскресенье» примут участие социолог Ольга Симакова, журналист Вадим Борейко и актер Ерден Телемисов, а одним из спикеров дискуссии «Стоит ли следовать старым традициям в современном обществе?» к фильму «Бауырына салу» станет Эль Карманова — основательница образовательного проекта «Комунити» и эксперт по развитию сообществ. Дискуссия к фильму «Узник Вахана» пройдут в партнерстве с центром современной культуры «Целинный».

Вход на Alternativa Film Screenings бесплатный, по регистрации на сайте.