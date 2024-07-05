Токаев подписал закон о противодействии торговле людьми

Касым-Жомарт Токаев подписал законы «О противодействии торговле людьми» и закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия торговле людьми, проявлению вандализма и порче чужого имущества». Документы направлены на защиту и социальную поддержку граждан, ставших жертвами торговли людьми.

Основным законом закреплены цели и задачи, принципы противодействия торговле людьми, а также определена компетенция государственных органов, местных исполнительных органов и иных субъектов по противодействию торговле людьми.

В частности, в Уголовном кодексе закреплено новое понятие «преступления, связанные с торговлей людьми», которое охватывает такие опасные деяния, как похищение человека, незаконное лишение человека свободы, торговля людьми, в том числе несовершеннолетними, вовлечение в занятие проституцией и другие. За совершение таких преступлений законом запрещено освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением.



Кроме того, впервые введена уголовная ответственность за получение услуг проституции или услуг сексуального характера от заведомо несовершеннолетнего лица, криминализировано вовлечение несовершеннолетнего в оказание услуг сексуального характера, совершенное в том числе путем пропаганды или рекламы.

Вместе с тем введены квалифицированные составы вандализма, которые отягчают ответственность по мотивам социальной, национальной, расовой или религиозной вражды, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, неоднократно. Законом ужесточена ответственность за совершение умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества, введена ответственность за его совершение группой лиц, неоднократно или преступной группой. Так, за вандализм, хулиганство и умышленное повреждение имущества нижний порог штрафа – от 100 до 200 МРП и арест до 50 суток. При совершении таких действий несколько раз или группой лиц можно лишиться свободы на срок до трех лет.

Кроме того, в Кодекс об административных правонарушениях внесены поправки, предусматривающие наказание в виде штрафа в размере 50 МРП либо административного ареста на срок от 5 до 20 суток за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Аналогичные штрафы вводятся за совершение правонарушений, связанных с осквернением зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах. А за загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выбросом коммунальных отходов в неустановленных местах – 10 МРП.