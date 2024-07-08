Токаев подписал закон, отменяющий плату за посещение нацпарков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник подписал поправки в Налоговый кодекс, которые отменяют оплату за посещение нацпарков, а в другом блоке – уплату НДС дистрибьюторами бытовой техники.

При обсуждении законопроекта в парламенте депутаты уточняли, что поправки об отмене оплаты за посещение особо охраняемых территорий необходимы из-за того, что ранее такую оплату должны были вносить в том числе и работники нацпарков.

Законом также определена компетенция госорганов, в ведении которых находятся особо охраняемые природные территории, по разработке проектов естественно-научных и технико-экономических обоснований по созданию и расширению находящихся в их ведении особо охраняемых природных территорий, Также они наделяются компетенцией утверждать тарифы за услуги, предоставляемые природоохранными учреждениями.

Сенаторы при обсуждении законопроекта внесли в него также норму, освобождающих от уплаты НДС дистрибьюторов, реализующих бытовые приборы, а также их комплектующие.

«Данные поправки будут способствовать возможности привлечению крупных мировых брендов бытовой техники для производства в Казахстане и снижению стоимости бытовой техники, произведенной в нашей стране». – заявлял при обсуждении депутат сената Бекболат Орынбеков.