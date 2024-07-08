Токаев подписал закон, отменяющий плату за посещение нацпарков

А дистрибьюторы бытовой техники теперь освобождены от уплаты НДС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник подписал поправки в Налоговый кодекс, которые отменяют оплату за посещение нацпарков, а в другом блоке – уплату НДС дистрибьюторами бытовой техники.
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