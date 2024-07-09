Всего в этом году в Казахстане обещают отремонтировать 12 тыс. км дорог
Реконструкцию четырех трасс Минтранспорта обещает закончить до конца года
ФОТО PRIMEMINISTER.KZ

В Казахстане в этом году отремонтируют 12 тыс. км дорог, сообщил на заседании правительства министр транспорта Марат Карабаев. Из них 8 тыс. км – это республиканские дороги, 4 тыс. км – местные. При этом министр обещает в этом году закончить работы на четырех трассах.

«В этом году работы по ремонту и строительству дорог охватят 12 тыс. км. Это рекордный показатель, который ранее не достигался», – сообщил министр.

До конца года завершат работы на 7 тыс. км дорог. Всего, по словам министра, в Казахстане общая протяженность дорог составляет 95 тыс. км. Из них 25 тыс. км относятся к республиканской сети.

Министр также добавил, что нормативное состояние республиканских дорог составляет 92%, а показатель местной сети – 87%. Он пообещал, что эти показатели будут доведены до 93% и 89% соответственно.

Сейчас ведется реконструкция на четырех автодорогах: Караганда – Алматы протяженностью 879 км, Талдыкорган – Усть-Каменогорск длиной 789 км, на двух участках в области Жетысу протяженностью 91 км, а также Атырау – Астрахань и Актобе – Кандыагаш общей протяженностью 368 км. Завершить работы обещают до конца 2024 года.

Кроме этого, в этом месяце в Туркестанской области будет сдан самый длинный автомобильный тоннель длиной 840 метров, расположенный на перевале Шакпак баба. Тоннель позволит водителям беспрепятственно передвигаться в зимний период. А в сентябре будет сдан автомобильный путепровод длиной 6 км на станции Шамалган, имеющий важное транзитное значение для агломерации Алматы.

Также в эксплуатацию будет введена автодорога Мерке – Бурылбайтал протяженностью 262 км, соединяющей центральные и северные регионы страны с коридором «Западная Европа – Западный Китай».

В Восточном Казахстане в этом году завершится строительство моста через Бухтарминское водохранилище длиной 1,3 км. Сейчас жители в летний период пользуются паромом, а зимой передвигаются по льду. По словам министра, мост соединит четыре района Восточно-Казахстанской области, а «исторический проект» обсуждался в течение 60 лет.

Также в этом году завершатся капитальные ремонты дорог Казталовка – Жәнібек и Өнеге – Бисен – Сайқын общей протяженностью 245 км для развития туристической зоны Бокей Орда в Западном Казахстане.

Вместе с тем министр сообщил, что реализации проектов мешают две проблемы.

«Во-первых, в проектах в Карагандинской, Абайской, Жамбылской, Актюбинской, Атырауской областях не хватает квот на привлечение рабочих сил в размере 500 человек. Во-вторых, затягивается процедура выкупа некоторых земельных участков в Карагандинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областных акиматах», – пояснил Карабаев.

Бейімбет Молдағали
Бейімбет Молдағали
Свежее из этой рубрики
В области Улытау задержаны участники молодежных группировок, подозреваемые в вымогательствах
Новости
Глава авторского надзора подозревается в получении 9 млн тенге из суммы, выделенной на строительство больниц в Костанайской области
Новости
Акимат рассматривает запуск шаттл-автобусов из аэропорта Алматы в центр
В Северном Казахстане вернули в собственность государства 15 земельных участков
Новости
Подрядные компании будут обслуживать построенные дороги в течение семи лет – Минтранспорта
Новости
Единую цифровую платформу по контролю за качеством дорожно-строительных материалов внедрят в Казахстане в 2025 году
Просматриваемые
Новости
На узбекско-казахстанской границе обнаружен тоннель, по которому через Казахстан поставляли лекарства из Индии
Новости
Китай предложил Казахстану совместное строительство новых водохранилищ
Новости
Журналист Айдос Садыков скончался после покушения
Новости
Астана остается абсолютным лидером по приросту населения в Казахстане
Новости
Вопрос о смене герба снят с повестки – Минкультуры
Новости
Политолог Димаш Альжанов сообщил о попытке нападения на него