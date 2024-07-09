Реконструкцию четырех трасс Минтранспорта обещает закончить до конца года

В Казахстане в этом году отремонтируют 12 тыс. км дорог, сообщил на заседании правительства министр транспорта Марат Карабаев. Из них 8 тыс. км – это республиканские дороги, 4 тыс. км – местные. При этом министр обещает в этом году закончить работы на четырех трассах.

«В этом году работы по ремонту и строительству дорог охватят 12 тыс. км. Это рекордный показатель, который ранее не достигался», – сообщил министр.

До конца года завершат работы на 7 тыс. км дорог. Всего, по словам министра, в Казахстане общая протяженность дорог составляет 95 тыс. км. Из них 25 тыс. км относятся к республиканской сети.

Министр также добавил, что нормативное состояние республиканских дорог составляет 92%, а показатель местной сети – 87%. Он пообещал, что эти показатели будут доведены до 93% и 89% соответственно.

Сейчас ведется реконструкция на четырех автодорогах: Караганда – Алматы протяженностью 879 км, Талдыкорган – Усть-Каменогорск длиной 789 км, на двух участках в области Жетысу протяженностью 91 км, а также Атырау – Астрахань и Актобе – Кандыагаш общей протяженностью 368 км. Завершить работы обещают до конца 2024 года.

Кроме этого, в этом месяце в Туркестанской области будет сдан самый длинный автомобильный тоннель длиной 840 метров, расположенный на перевале Шакпак баба. Тоннель позволит водителям беспрепятственно передвигаться в зимний период. А в сентябре будет сдан автомобильный путепровод длиной 6 км на станции Шамалган, имеющий важное транзитное значение для агломерации Алматы.

Также в эксплуатацию будет введена автодорога Мерке – Бурылбайтал протяженностью 262 км, соединяющей центральные и северные регионы страны с коридором «Западная Европа – Западный Китай».

В Восточном Казахстане в этом году завершится строительство моста через Бухтарминское водохранилище длиной 1,3 км. Сейчас жители в летний период пользуются паромом, а зимой передвигаются по льду. По словам министра, мост соединит четыре района Восточно-Казахстанской области, а «исторический проект» обсуждался в течение 60 лет.

Также в этом году завершатся капитальные ремонты дорог Казталовка – Жәнібек и Өнеге – Бисен – Сайқын общей протяженностью 245 км для развития туристической зоны Бокей Орда в Западном Казахстане.

Вместе с тем министр сообщил, что реализации проектов мешают две проблемы.

«Во-первых, в проектах в Карагандинской, Абайской, Жамбылской, Актюбинской, Атырауской областях не хватает квот на привлечение рабочих сил в размере 500 человек. Во-вторых, затягивается процедура выкупа некоторых земельных участков в Карагандинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областных акиматах», – пояснил Карабаев.