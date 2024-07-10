Казахстанский фильм Joqtau вошел в конкурсную программу международного кинофестиваля в Локарно

Дебютный фильм казахстанского режиссера Аруана Анартая Joqtau вошел в конкурсную программу международного кинофестиваля в Локарно. Первый публичный показ состоится на фестивале 16 августа, также запланирована национальная премьера и прокат в Казахстане.

По словам создателей, фильм в жанре роуд-муви расскажет зрителям о путешествии по степи и казахстанской глубинке.

Дархан, молодой ученый, возвращается домой, где он не был семь лет. Вместе с ним приезжает его девушка Елена. Самый старший член семьи – дедушка Дархана Сагат – приглашает внука и его подругу в поездку в по родным местам, затерянным в бесконечности степи. Все трое отправляются в преображающее медитативное путешествие, встречаясь в пути с вопросами принятия, нащупывая и проверяя на прочность узы, которые их связывают.

«Название драмы Joqtau – траурная песнь, исполняемая женщинами на похоронах, национальная ритуальная традиция. За несколько веков обряд превратился в искусство, в самобытный жанр казахской поэзии. Фильм Joqtau – это песнь скорби по родному ушедшему человеку», – также пишут создатели фильма.

Главные роли исполнили заслуженный деятель Казахстана Исбек Абильмажинов, известный зрителю по картинам «Қаш», «Время патриотов», «Хранитель», а также Ермек Шынболатов, сыгравший в нашумевшем казахстанском хорроре «Дәстүр», и актриса Ирина Балкова, для которой Joqtau стал первым крупным проектом в карьере.

Специально для фильма композитором Санжаром Байтерековым написана инструментальная музыка с центральной партией казахского национального инструмента қобыз.

Фильм снят при поддержке НАО «Государственный центр поддержки национального кино» и Министерства культуры и информации Республики Казахстан. Продюсерами фильма выступили Аружан Досымқожа и Александра Сытник.

Фильм покажут в секции Concorso Cineasti del Presente (Конкурс молодых режиссёров) – это одна из ключевых секций кинофестиваля в Локарно, которая фокусируется на новых талантах в кинематографе. 77-й кинофестиваль фестиваль в Локарно пройдет с 7 по 17 августа 2024 года. Каждый конкурсный фильм будет показан до пяти раз на 10 площадках фестиваля. Аруан Анартай – режиссер, автор сценариев и продюсер. Он закончил курсы режиссёра Дарежана Омирбаева в 2015-м году и вольнослушателем посещал уроки в документальной мастерской режиссера Владимира Тюлькина в Алматы. Учился в мастерской индивидуальной режиссуры Бориса Юхананова (МИР-5). Аруан снял несколько коротких игровых и документальных фильмов. Joqtau – его дебютный полнометражный фильм.