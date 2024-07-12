Житель Актау планировал совершить теракт в здании одного из госорганов – КНБ

29 мая глава комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев доложил президенту Казахстана о предотвращении в этом году двух терактов. В интервью агентству «Казинформ» Сагимбаев уточнил, что один теракт был предотвращен в Актау, второй – за рубежом.

«Первый теракт был сорван в Актау. Этому предшествовала тщательная оперативная разработка. Один из жителей города попал в поле зрения как приверженец радикальной религиозной идеологии. Он имел судимость за совершение убийства», - рассказал глава КНБ.

По его словам, подозреваемый «под влиянием пропаганды зарубежных боевиков в интернете намеревался совершить подрыв в здании одного из государственных органов». Для этого, по версии следствия, он приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, в том числе горючие и иные химические смеси, а также поражающие элементы — болты и гвозди.

«При обыске у него дома были обнаружены и изъяты 4 емкости с готовой взрывчаткой и другие улики, доказывающие факт подготовки к теракту», - сказал Сагимбаев.

Второй теракт, по его словам, был предотвращен за рубежом, однако где именно, глава КНБ не уточнил, сообщив только, что «оперативники КНБ получили первичные данные о планируемой акции, незамедлительно были проинформированы соответствующие службы иностранного государства».

«Материалы в ходе совместной проверки нашли свое подтверждение, акция была предупреждена», - сказал он.

Сагимбаев подчеркнул, что проникающая извне радикальная религиозная идеология уже давно превратилась в реальную угрозу для Казахстана. Только в этом году за совершение террористических преступлений осуждены 32 человека, задержаны и находятся под следствием еще 23. Вместе с тем не допущен въезд в страну порядка 170 иностранцев из числа религиозных радикалов.