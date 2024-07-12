Вопрос объединения KASE и AIX временно поставлен на паузу – Нацбанк

Вопрос объединения бирж KASE и AIX временно поставлен на паузу из-за санкций в отношении Московской биржи, сообщил в пятницу в ходе брифинг председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов.

«Что касается объединения потенциала KASE и МФЦА (AIX – В.), то по известным причинам один из акционеров KASE (Московская биржа, MOEX - В.) попал под санкции. Соответственно, один из элементов создания всей этой конструкции по созданию биржевого холдинга (отсутствует – В.). Исходя из того что один из акционеров под санкциями, это практически нереализуемо. До тех пор, пока ситуация сохраняется, вопрос поставлен на стоп», - заявил Сулейменов.

Что касается выкупа акций у Мосбиржи, то, отметил председатель Нацбанка, «такой разговор идет». Однако так как KASE не является подведомственной организацией Нацбанка, «они сами должны отвечать на такие вопросы».

«Я говорю только то, что знаю. Да, разговор такой идет. Они хотят выкупить эту долю, чтобы санкционные риски, риски вторичных санкций, на них не распространялись. Потому что они продолжают большую международную деятельность, развиваются и хотят выстраивать отношения с партнерами. И один из акционеров, который находится под санкциями, им в этом действительно мешает», - подчеркнул Сулейменов.

Он добавил, что работа в этом направлении ведется, но детали раскрыть он не может.

Заняться объединением потенциала двух бирж KASE и AIX под единым управлением президент Касым-Жомарт Токаев поручил во время послания 1 сентября 2023. Тогда он сказал, что KASE и МФЦА во многом дублируют друг друга, а иногда и конкурируют между собой. В октябре 2023 года председатель правления Казахстанской фондовой биржи KASE Алина Алдамберген сообщала, что схема объединения бирж KASE и AIX будет разработана к марту 2024.

12 июня Мосбиржа (MOEX) попала под санкции США. Нацбанк заявил, что отслеживает ситуацию после их введения, а в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка подчеркнули, что в случае необходимости примут меры для минимизации воздействия негативных факторов на финансовый сектор Казахстана. В конце июня сообщалось, что KASE проведет переговоры о выкупе или продаже третьим лицам 13,1% своих акций, принадлежащих Мосбирже. Наличие санкционного лица среди акционеров ограничивает биржу в выстраивании отношений с иностранными партнерами.