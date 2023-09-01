Токаев поручил объединить потенциал двух фондовых бирж Казахстана под единым управлением

Во время послания народу президент Касымж-Жомарт Токаев поручил объединить потенциал двух фондовых бирж под единым управлением. По его словам, Казахстанская фондовая биржа KASE и Международный финансовый центр «Астана» во многом дублируют друг друга, а иногда и конкурируют между собой.

«В настоящее время в Казахстане функционируют две фондовые биржи, которые во многом дублируют друг друга, а порой и конкурируют между собой. Для нашей финансовой системы это избыточно. В целях повышения емкости и привлекательности внутреннего рынка поручаю проработать вопрос объединения потенциала данных бирж под единым управлением», − заявил он.

Токаев также заметил, что Казахстану необходимо повышать устойчивость платежных систем. В прошлом году Нацбанк запустил первый компонент Национальной платежной системы – Систему мгновенных платежей, которая сейчас работает в пилотном режиме. Он поручил финансовому регулятору завершить процесс полноценного внедрения Национальной платежной системы в течение 2024 года.