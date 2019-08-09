Мамин предложил использовать МФЦА для сотрудничества ЕАЭС в сфере финансовых рынков

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин принял участие в заседании Евразийского межправсовета в г.Чолпон-Ата в Кыргызстане. По информации пресс-службы премьера, были рассмотрены 15 вопросов по дальнейшему развитию интеграционных процессов, наращиванию торгово-экономического сотрудничества, устранению барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС.

Также главы правительств обменялись мнениями по вопросам регулирования алкогольного, финансового рынка, распределения ввозных таможенных пошлин в рамках союза, обсудили вопросы трансграничного информационного взаимодействия, развития промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, сотрудничества таможенных служб.

Мамин отметил, что с учетом складывающихся условий в мировой экономике для оказания положительного эффекта на рост экономик стран ЕАЭС, по мнению казахстанского премьера, необходимо уделить особое внимание развитию промышленной кооперации. Он считает, что это направление должно стать одной из главных экономических задач в общей повестке ЕАЭС.

Также премьер Казахстана полагает, что совместная программа развития «экономики простых вещей» может стать одним из эффективных инструментов для развития предпринимательства, обеспечения занятости населения и роста экономик стран союза.

«Этот сектор может дать прирост валового продукта до 1,5% от ВВП», - сказал Мамин и предложил разработать цифровую карту распределения отраслевых предприятий по странам ЕАЭС.

Говоря о необходимости развития электронных торговых платформ, Мамин отметил, что это будет способствовать росту взаимной торговли и стимулировать экспорт товаров на рынки третьих стран. А наряду с мерами по упрощению таможенных процедур при транзите через территорию стран союза эффективным инструментом должна стать разрабатываемая в настоящее время Единая транзитная система ЕАЭС, считает он.

Вместе с тем глава казахстанского правительства предлагает для развития торгового и инвестиционного сотрудничества, а также сотрудничества в сфере финансовых рынков, защите прав и интересов потребителей финансовых услуг и инвесторов использовать возможности Международного финансового центра «Астана». Мамин отметил, что в рамках МФЦА создан хаб финансовых технологий, который обеспечивает построение высококачественной инфраструктуры для объединения всех региональных участников рынка финансовых технологий и позволяет внедрять новые продукты на рынок финансовых технологий.

Для активизации сотрудничества в этой сфере между Евразийской экономической комиссией и МФЦА был подписан план совместных мероприятий на 2019-2021 годы. А по итогам заседания подписано 12 документов.