Казахстанский фильм «Шегірткелер, ваш выход» отобран в конкурсную программу кинофестиваля в Швейцарии

Второй полнометражный фильм казахстанской кинорежиссерки Ольги Коротько «Шегірткелер, ваш выход» (Crickets, it’s your turn) вошел в конкурсную программу Concorso Cineasti del Presente 77-го международного кинофестиваля, который будет проходить с 7 по 17 августа в швейцарском городе Локарно.

По словам Коротько, фильм является ее способом «осмысления повсеместного социального дарвинизма в нашем обществе, где мантра "выживание сильнейшего" часто доминирует». И через историю главной героини – Мерей – она пытается исследователь альтернативный путь, «где эволюция через красоту и сотрудничество превалирует над беспощадной конкуренцией».

«25-летняя Мерей живет тихой, но счастливой жизнью в Алматы. По воле случая она знакомится с обаятельным Нурланом, который приглашает ее на день рождения в горах. Она ожидает простого праздника с новыми друзьями, но впереди ее ждет напряженная ночь, которая быстро превращается в мрачную игру в кошки-мышки», - написано в логлайне фильма.

Фильм будет соревноваться в секции Concorso Cineasti del Presente. Эта секция, согласно ее описанию на сайте кинофестиваля, представляет из себя «пространство для кинематографистов настоящего и кино завтрашнего дня, существующее за пределами всех различий формы и жанра».

«Шегірткелер, ваш выход» является копродукцией Франции и Казахстана. В фильме снялись Инжу Абеу, Аян Батырбек, Арнур Кусаингазин, Нурлыбек Маулезарипов, Борис Югай и Александр Хван. Оператором-постановщиком фильма выступила Айгуль Нурбулатова.

Ольга Коротько родилась в Уральске и сняла свои первые короткометражные фильмы во время обучения у казахстанского режиссера Дарежана Омирбаева. Позднее она участвовала в программе Asian Film Academy и Berlinale Talents Campus, изучала кино в Нью-Йоркской киноакадемии, а также в Казахской национальной академии искусств имени Жургенова. Ее первый полнометражный фильм Bad bad winter получил мировую премьеру на Каннском Кинофестивале в 2018 году в программе ACID Cannes.