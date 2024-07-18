​По сравнению с прошлым годом произошел рост на 48,2%
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За полгода в Казахстане зарегистрировано 1762 случаев гепатита А

В Казахстане за 6 месяцев с начала 2024 года зарегистрировано 1762 случаев гепатита А, говорится в сообщении департамента профилактики инфекционных заболеваний. Из них 674 случаев приходится на детей школьного возраста. Гепатит А опасен нарушением работы печени.

Больше всего заболевших в Алматы – 389 человек, в Алматинской области – 201, Астане – 147 и Шымкенте – 138.

Вирусный гепатит «А» острое инфекционное заболевание, вирус может попасть в организм различными путями: водным, пищевым и контактно-бытовым. Чаще всего заражение происходит в результате употребления продуктов питания или воды, загрязненных фекалиями зараженного человека.

Вирус поражает печень, нарушая ее функцию. Подробно о вирусе мы рассказывали в проекте "Прививка".

После попадания вируса в организм здорового человека проходит инкубационный период, который длится от 14 до 35 дней. Затем начинается проявление болезни: повышается температура тела, появляется головная боль, снижается аппетит, наблюдаются вялость, тошнота, рвота. Моча темнеет, приобретает цвет пива, фекалии же наоборот светлеют.

От гепатита А есть прививка, вакцинации подлежат дети в возрасте двух лет;

Специалисты советуют вакцинироваться людям, отправляющимся в Африку, Юго-Восточную Азию и Латинскую Америку.

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