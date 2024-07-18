В первом полугодии активы Нацфонда выросли всего на 0,09%

В первом полугодии активы Национального фонда Казахстана выросли всего на 25,8 млрд тенге или 0,09%, пишет «Курсив» со ссылкой на отчет Минфина страны.

На 1 января размер Нацфонда составлял 29,854 трлн тенге, на 1 июля – 29,88 трлн тенге.

При этом поступления за этот период составили 2,78 трлн тенге. Из них на прямые налоги от организаций нефтяного сектора приходится 2,31 трлн тенге, на инвестдоход – 464,4 млрд тенге.

В то же время из Нацфонда было изъято 2,75 трлн тенге. Из них на гарантированные трансферты – 1,84 трлн тенге, целевые трансферты – 900 млрд тенге.

В Национальном фонде Казахстана генерируются поступления от налогов нефтяного сектора. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей предвыборной программе 2022 года поручал увеличить его размеры к 2029 году до $100 млрд (47,8 трлн тенге по курсу на этот момент).

Правительство регулярно изымает деньги из Нацфонда в виде гарантированных и целевых трансфертов. Этот подход неоднократно критиковали и независимые экономисты и президент страны, тем не менее, практике изъятия это не мешает.

В 2024 году, согласно закону о республиканском бюджете, гарантированные трансферты из Нацфонда должны составить 2 трлн тенге, целевой трансферт - еще 1,6 трлн тенге.