Нацвалюта продолжает снижаться
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Доллар вырос до 477,25 тенге
Фото Жанары Каримовой

Средневзвешенный курс доллара США по итогам торгов в четверг на Казахстанской фондовой бирже составил 477,25 тенге, повысившись на 2,38 тенге.

Объем торгов составил $133,97 млн, понизившись на $25,18 млн.

Курс евро – 521,8 тенге, курс рубля – 5,43 тенге, курс юаня – 65,56 тенге.

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