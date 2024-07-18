Доллар вырос до 477,25 тенге

Нацвалюта продолжает снижаться
Средневзвешенный курс доллара США по итогам торгов в четверг на Казахстанской фондовой бирже составил 477,25 тенге, повысившись на 2,38 тенге.
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