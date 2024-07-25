Проезд в общественном транспорте Алматы подорожает с августа

Тариф повысится до 120 тенге
Акимат Алматы принял постановление о повышении стоимости проезда в общественном транспорте со 100 до 120 тенге. Новый тариф начнет действовать с августа.
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