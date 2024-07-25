Проезд в общественном транспорте Алматы подорожает с августа

Акимат Алматы принял постановление о повышении стоимости проезда в общественном транспорте со 100 до 120 тенге. Новый тариф начнет действовать с августа.

В документе от 22 июля, опубликованном на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов «Әділет», указывается, что «настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования». Таким образом, новый тариф начнет действовать с начала августа.

19 июля маслихата Алматы согласовали новый тариф на проезд в общественном транспорте города в 120 тенге. Руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев отмечал, что повышение тарифа на проезд в прошлом году впервые за 11 лет не покрывает всех затрат перевозчиков, таких как ремонт автобусов, закуп запасных частей и расходных материалов. Поэтому акимат и частные перевозчики вынуждены выделять колоссальные средства для регулярного обновления подвижного состава и качественное содержание действующего автопарка. По его словам, принятые меры позволят снизить сумму субсидий в 2024 году до 7 млрд тенге, а также окажут положительный эффект на обеспечение горожан качественными, безопасными и комфортными услугами общественного транспорта.

По данным акимата, на сегодня в Алматы работают 22 частных и один коммунальный автобусный парк. Ежедневно на линии курсируют порядка 2,3 тыс. автобусов и 184 троллейбуса. Количество поездок на общественном транспорте превысило 1,5 млн человек в день.