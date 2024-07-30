Акиматы не принимают никаких мер для реагирования на лесные пожары – Минэкологии

Акиматы регионов не принимают никаких мер для реагирования на лесные пожары, заявил во вторник в ходе заседания правительства министр экологии и природных ресурсов Нурлан Нысанбаев. По его словам, основными проблемами остаются устаревшая пожарная техника и недостаточное количество систем раннего обнаружения пожаров.

«Весной дважды проведены проверки, по итогам которых внесены представления акиматам, выписано 124 предписания, составлено 26 административных протоколов. <…> Основные нарекания: устаревшая пожарная техника, недостаточное количество лесных пожарных станций и вышек, а также систем раннего обнаружения. К сожалению, до настоящего времени акиматами областей никаких мер по строительству лесных пожарных станций и пожарно-наблюдательных вышек не принято», - заявил Нысанбаев.

В целом, по его данным, износ техники составляет 72%, однако в этом году на материально-техническое оснащение лесных учреждений выделено требуемое финансирование. Министр заверил, что это позволит полностью обновить автопарк в наиболее подверженных пожарам лесных учреждениях и довести оснащенность до 100%. В частности, за счет бюджета и лизинга приобретается 428 пожарных машин, 389 малых лесопожарных комплексов, 387 тракторов, 104 патрульные машины на 47 млрд тенге. Кроме того, на 2025 год поддержана бюджетная заявка для установки системы раннего обнаружения пожаров в резервуаре «Семей орманы».

«В то же время акиматами работа по внедрению системы раннего обнаружения практически не ведется. Необходимо активизировать ее в Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанский и Карагандинской областях. В данном направлении предлагаю рассмотреть возможность привлечения средств на возвратной основе за счет утильсбора, по примеру приобретения пожарной спецтехники в текущем году», - добавил Нысанбаев.

В свою очередь премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что в этом году уже произошел 161 лесной пожар, а из-за аномальной жары, которая ожидается в августе-сентябре, сохраняются высокие риски. Он поручил акимам лично заняться подготовительными мероприятиями, так как сегодня в некоторых областях работа ведется ненадлежащим образом.

«Немаловажное значение имеют риски возникновения трансграничных пожаров. Поэтому необходимо обеспечить постоянную готовность сил и средств для оперативного реагирования и пресечения перехода огня с сопредельных территорий. Также нужно активизировать взаимодействие с соответствующими службами Российской Федерации по своевременному информированию», - считает Бектенов.

Кроме того, по его мнению, нужно продолжить работу по организации пожарных постов и добровольных противопожарных формирований. При этом важно их оснастить средствами тушения пожаров. Также он поручил увеличить кратность патрулирования лесного фонда в период высокой пожарной опасности.