Доля экологичного общественного транспорта Алматы достигнет 70% в 2024 году – Досаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева, который доложил о предварительных итогах социально-экономического развития города за первое полугодие.

В частности, Досаев сообщил, что инвестиции в основной капитал выросли на 15,8%, составив 714,8 млрд тенге, частные инвестиции увеличились на 21,1%, и по итогам года ожидается привлечение 2 трлн тенге инвестиций.

За полгода в мегаполисе создано 32,7 тыс. рабочих мест, 75% из них постоянные.

Также Досаев заявил, что в этом году доля экологичного общественного транспорта в городе увеличится с 53,7% по итогам 2023 года до 70%. Это произойдет за счет закупа 600 газовых автобусов, 100 электробусов, 112 троллейбусов и полного обновления троллейбусного парка.

Докладывая о выполнении поручения президента по созданию резервной схемы водоснабжения верхней части города, Досаев сообщил, что завершено строительство и введены в эксплуатацию шесть новых скважин и 1,5 км магистрального трубопровода. Мощность резервной схемы увеличена на 60%, что позволит обеспечить бесперебойным водоснабжением 50 тыс. жителей Медеуского района.

Кроме того, аким города рассказал, что в этом году завершится строительство четырех центров первичной медико-санитарной помощи, будет проведен капитальный ремонт 12 поликлиник, а до конца года будет спроектировано 11 новых центров ПМСП и поликлиник.

А для снижения дефицита ученических мест до конца года будет открыто восемь школ на 3,7 тыс. мест, финансируемых из местного бюджета, и 10 частных школ на 6,4 тыс. мест.

В свою очередь Токаев поручил уделить особое внимание развитию обрабатывающей промышленности и дальнейшему увеличению доходов за счет роста доли малого и среднего бизнеса в рамках диверсификации экономики Алматы.