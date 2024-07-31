Алматинцы смогут бесплатно изучать иностранные языки

В Алматы запущен проект «Парк языков», в рамках которого в парках организованы бесплатные курсы изучения иностранных языков для горожан, сообщила пресс-служба акимата города.

Социальный лингвистический проект предусматривает бесплатные курсы по изучению казахского, русского, английского, турецкого, корейского и китайского языков и охватывает все восемь районов города. Обучение будет проводиться под открытым небом.

«Занятия проводятся три раза в неделю, участие могут принять все желающие в возрасте от 6 до 60 лет. По завершении проекта участникам будет выдан сертификат, подтверждающий уровень владения языком», - сообщили в акимате.

В дальнейшем организаторы проекта планируют охватить и другие иностранные языки.

«Парк языков» будет действовать до конца сентября. Для самых активных участников проекта в осенне-зимнее время обучение продолжится на базе комьюнити-центров района.

Занятия будут проводиться одновременно во всех районах – с 16:00 до 20:00.

В Алмалинском районе изучение языков будет проходить в парке Карагайлы, в Медеуском районе – в Центральном парке культуры и отдыха, в Ауэзовском районе – у театра им. Сац, в Жетысуском районе – в парке микрорайона Айнабулак-1, в Бостандыкском районе – в парке Дружбы, в Наурызбайском районе – в амфитеатре возле акимата, в Алатауском районе – на лужайке атлетической деревни, в Турксибском районе – в сквере им. С. Сейфуллина.