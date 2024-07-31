США заморозили помощь Грузии на $95 млн

Администрация США задержит перевод предназначенной Тбилиси финансовой помощи в размере $95 млн, ранее утвержденной конгрессом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепартамента за подписью главы американского дипломатического ведомства Энтони Блинкена, пишет ВВС.

«23 мая, после антидемократичных шагов грузинских властей, я объявил о полном, всеобъемлющем пересмотре двустороннего сотрудничества между Грузией и Соединенными Штатами. В результате этого пересмотра Соединенные Штаты замораживают [перевод] $95 млн долларов, напрямую играющих на руку правительству Грузии», - отмечается в заявлении главы Госдепа.

«Антидемократические действия и ложные утверждения грузинского правительства несовместимы с нормами членства в НАТО и Европейском союзе», — отметил Блинкен.

В то время же время он уточнил, что это решение не скажется на других программах американской зарубежной помощи — в том числе и тех, «которые приносят пользу народу Грузии путем укрепления демократии, верховенства закона, независимых СМИ и экономического роста».

В мае после продолжительных дебатов и протестов парламент, подконтрольный правящей партии «Грузинская мечта», принял закон об иноагентах, подобный действующему с 2012 года в России. Параллельно члены правительства и депутаты сделали множество антизападных заявлений, при этом говоря о сохранении планов Грузии вступить в Евросоюз.

С критикой принятия закона об иноагентах выступали и США и Евросоюз. Последний уже заявил о том, что приостановит рассмотрение заявки Грузии на вступление.

В октябре этого года в Грузии пройдут парламентские выборы.