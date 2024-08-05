Казахстанский природный резерват для сохранения каспийского тюленя создадут до конца года

Соответствующее постановление проходит процедуру согласования в государственных органах
В мае на сайте «Открытые НПА» был опубликован проект постановления правительства о создании государственного природного резервата для сохранения популяции каспийского тюленя. Документ находился на публичном обсуждении до 5 июня, но при этом в нем указывалось, что постановление вводится в действие с 1 мая 2024 года. Но, как сообщил комитет рыбного хозяйства министерства сельского хозяйства в ответе на запрос «Власти», сейчас проект постановления только проходит согласование в госорганах.
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