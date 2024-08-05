Казахстанский природный резерват для сохранения каспийского тюленя создадут до конца года

В мае на сайте «Открытые НПА» был опубликован проект постановления правительства о создании государственного природного резервата для сохранения популяции каспийского тюленя. Документ находился на публичном обсуждении до 5 июня, но при этом в нем указывалось, что постановление вводится в действие с 1 мая 2024 года. Но, как сообщил комитет рыбного хозяйства министерства сельского хозяйства в ответе на запрос «Власти», сейчас проект постановления только проходит согласование в госорганах.

«На основе научных исследований в 2023 году разработаны проекты естественно-научного и технико-экономического обоснования создания государственного природного резервата для сохранения популяции каспийского тюленя, защиты их территорий обитания и размножения. Создание государственного природного резервата в виде самостоятельного юридического лица с соответствующей штатной численностью планируется во втором полугодии текущего года», - указывается в ответе.

После согласования проекта постановления правительства в госорганах его внесут в кабмин на утверждение.

Природный резерват получит название «Каспий итбалығы». Его площадь в акватории Каспийского моря, на территории Мангистауской и Атырауской областей, составит 109 558,04 га га, площадь охранной зоны – 69 839,62 га. Его финансирование будет из республиканского бюджета.

В 2022 году сообщалось, что в Мангистауской области планируется создание в районах Кендерли, Комсомольский и Прорва трех государственных природных резерватов республиканского значения по сохранению каспийского тюленя.