Три природных резервата создадут в Мангистауской области для сохранения каспийского тюленя

В Мангистауской области планируется создание сети особо охраняемых природных территорий республиканского значения в районах Кендерли, Комсомольский и Прорва, сообщает региональное издание «Лада» . Как сообщила руководитель отдела областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Динара Енсеген, соответствующие работы проводятся с министерством экологии.

В 2021 году, по ее словам, была разработана дорожная карта по комплексному решению экологических проблем Мангистауской области.

«Пунктом 33 дорожной карты предусмотрено проведение научно-исследовательской работы, создание сети особо охраняемых природных территорий республиканского значения в районах Кендерли, Комсомольский и Прорва. По итогам данного мероприятия планируется создание трех государственных природных резерватов республиканского значения. В настоящее время соответствующие работы проводятся с министерством», - сообщила Енсеген.

По данным специалистов неправительственного учреждения «Эко Мангистау», результаты обследования обнаруженных туш и останков тюленей на западном побережье полуострова Тупкараган показали, что рыболовные сети служат причиной гибели большинства ластоногих. Например, исследования 2020 года показали, что на участке Тюленьих островов наиболее загрязненным участком является остров Кулалы среди четырех обследованных островов – Подгорный, Морской, Рыбачий, Кулалы, – куда прибивается и сбрасывается большое количество сетей (почти 62%). В 2021 году на этом острове было собрано более 53 кг морского мусора, из которого примерно 80% - брошенные рыболовные сети. В этому году в регионе проводится обследование и очищение от брошенных рыболовных сетей и мусора северного побережья полуострова. Помимо этого, очистят и прилегающие акватории залива Мангистау. Работы будут проводиться с 1 по 20 сентября в рамках программы «Сохранение популяции каспийского тюленя», инициированного компанией ТОО «Тенгизшевройл».

