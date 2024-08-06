Родные жестоко убитой алматинки требуют переквалифицировать обвинение в отношении ее супруга

В Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы поступило дело в отношении Сабыржана Зарипова, который обвиняется в убийстве своей 42-летней жены Аль-Бейне Зариповой (статья 99, часть 1 Уголовного кодекса) и в краже (статья 188, часть 3, пункт 1 Уголовного кодекса). Но защита потерпевшей стороны требует переквалифицировать обвинение в убийстве.

Как следует из обращения в СМИ матери погибшей - Магжан Байсеитовой, ее дочь Аль-Бейне Зарипова была убита 31 января этого года в собственном доме. Подозреваемым проходит ее муж, с которым она состояла в законном браке с 2009 года.

«Убийству предшествовало многолетнее семейно-бытовое насилие – физическое насилие и рукоприкладство, не пускал на работу, в магазин, осуществлял тотальный контроль во всем <...>. Уже не в силах терпеть регулярное насилие, моя дочь наконец решила развестись и сообщила о своем намерении супругу осенью 2023 года», - рассказала Байсеитова в своем обращении.

Со слов матери, Аль-Бейне была вынуждена уехать в Астану, и в день убийства прилетела в Алматы, чтобы повидаться с 12-летней дочерью, но так и не смогла увидеть ребенка, потому что была убита в подвале их частного дома. Со слов Байсеитовой, подсудимый встретил ее в аэропорту, привез домой и сначала несколько часов допрашивал Аль-Бейне, проверял ее телефон, потом изнасиловал, а после заманил в подвал их частного дома, где нанес ей шесть ножевых ранений: «обезобразил и изрезал ей лицо, нанес четыре смертельных удара: в легкое, в сердце, в шею, в грудь с передней и задней стороны».

Кроме того, подсудимый подозревается в краже в крупном размере. Согласно материалам дела, как говорится в обращении Байсеитовой, утром после убийства Зарипов взял мобильный телефон убитой супруги и через онлайн-банкинг перевел со счета компании, в которой Аль-Бейне работала бухгалтером, на счет своего ИП 4,7 млн тенге.

После этого он отвез дочь к своей сестре, на попечение которой впоследствии органы опеки передадут ребенка погибшей. И только когда вернулся к себе домой, вызвал полицию.

«Я считаю, что он заранее спланировал хладнокровное убийство с особой жестокостью. <...> До сих пор я не увидела никакого раскаяния в совершенном убийстве ни со стороны супруга моей дочери, ни со стороны его сестры и других его родственников», - говорится в обращении Байсеитовой.

Также она обеспокоена судьбой ребенка, поскольку органы опеки Алматы «не проявили должного внимания и полного погружения в детали этой сложной ситуации и предоставили полную опеку над девочкой ее тете - сестре обвиняемого только потому, что девочка выразила свое желание жить в Алматы», в то время как Байсеитова и все родственники Аль-Бейне живут в Петропавловске.

Потерпевшая сторона не согласна с квалификацией преступления по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса РК и требует, чтобы дело переквалифицировали на «убийство с особой жестокостью» (пункт 5 части 2 статьи 99, который предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, тогда как часть 1 статьи 99 предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет).

Адвокат потерпевшей стороны Айнур Омарова отметила, что сейчас сторона защита настаивает на том, что убийство было совершено в состоянии аффекта.

«Две экспертизы были проведены, одна подтверждает, другая опровергает состояние аффекта», - подчеркнула Омарова в телефонном разговоре с журналистом «Власти».

Предварительное слушание по уголовному делу назначено на 13 августа.