Казахстанская армия ожидает поступления новой военной техники

Министерство обороны Казахстана отчиталось о выполнении задач по боевой подготовке в первом полугодии 2024 года. Как сообщает сайт премьер-министра, продолжается оснащение армии и совершенствование боевой готовности Вооруженных сил.

Сообщается, что в рамках поэтапного наращивания боевого состава Вооруженных сил в приоритетном порядке развиваются Силы специальных операций, расширяются возможности разведывательно-боевого и военно-транспортного потенциала, а также артиллерии и войск ПВО, развиваются территориальные войска, которые активно задействуются в ликвидации пожаров и наводнений.

«Интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки значительно возросла. На основе международного опыта совершенствуется тактико-огневая подготовка войск. В этом году проведено более 2 тыс. боевых стрельб и тактических учений с акцентом на подготовку штабов и войск к действиям в кризисных ситуациях», - отмечается в сообщении.

Проведены межведомственные учения с акиматом Павлодарской области, планируется проведение аналогичных учений с акиматом Жамбылской области; также Вооруженные силы Казахстана принимали участие в международных учениях, включая «Бірлестік-2024» с воинскими контингентами Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Вместе с тем в рамках развития учебно-материальной базы до конца года планируется поставка тренажеров и ремонт полигонного оборудования, что позволит сэкономить до 300 млн тенге в год. Также проводится работа по ремонту военной техники и ожидаются поставки новой.

В частности, по данным сайта премьер-министра, в этом году поступило более 500 единиц новой техники, капитально отремонтировано 50 единиц, также до конца года ожидается поставка бронированных колесных машин «Арлан» и COBRA II и приобретение комплексов тактических беспилотных систем SUNQAR и беспилотных систем EVOMax. Для Сил воздушной обороны ожидается поставка современных истребителей, зенитного ракетного комплекса класса высокоточного оружия.

Кроме этого, проводится опытная войсковая эксплуатация беспилотного комплекса тяжелого класса ANKA и ожидается поставка первого военно-транспортного самолета большой грузоподъемности А400М. А для Военно-морских сил поставят противодиверсионный катер.

«Запущены цеха по ремонту бронетанковой и автомобильной техники, войсковой противовоздушной обороны, противотанковых систем, артиллерии и стрелкового оружия. В войсках проведены текущий и средний ремонт более 1,5 тыс. единиц военной техники», - отметили в правительстве.