Экс-министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев получил 5 лет лишения свободы условно за превышение власти

Экс-министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев приговорен к 5 годам условно за превышение власти, сообщила пресс-служба суда Астаны. Суд сообщил, что учел «признание вины осужденным, его чистосердечное раскаяние и совершение преступления впервые».

«Приговором суда Т. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.362 УК РК, и осужден к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать определённые должности на 10 лет. Поскольку Т. предъявлено обвинение без признаков коррупционного преступления, на основании ст. 63 УК постановлено считать назначенное наказание условным», – говорится в сообщении суда.

Тургумбаев был обвинен в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия (статья 362 части 4 Уголовного кодекса). Дело поступило под грифом «СЕКРЕТНО» с процессуальным соглашением в форме признания вины, поэтому рассмотрение дела было закрытым.

Также в суде сообщили о внесении представления президенту о лишении Тургумбаева специального звания и государственных наград.

Ерлан Тургумбаев был задержан 29 апреля по делу о Январских событиях. Он подозревается в превышении власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия (ст. 362 ч. 4 Уголовного кодекса).

В марте генеральная прокуратура Казахстана сообщала, что бывший министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев допрошен в рамках продолжающихся расследований в отношении сотрудников силовых органов по факту необеспечения правопорядка и безопасности в период Январских событий, а также применения пыток к гражданам. При этом не указывалось, в каком статусе находился экс-глава МВД – проходит ли он свидетелем или подозреваемым.

Ерлан Тургумбаев работал в правоохранительных органах с 1984 года. Министром внутренних дел он стал в 2019 году и переназначался трижды. До этого возглавлял ДВД Алматы. В феврале 2022 года был освобожден от должности министра внутренних дел и назначен советником президента Казахстана. В августе того же года Ерлан Тургумбаев был освобожден от этой должности.