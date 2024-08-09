Рабочие нефтесервисной компании «БерАли Мангистау» заявили о давлении после создания независимого профсоюза

Группа работников нефтесервисной компании «БерАли Мангистау» в Жанаозене заявили о продолжающемся давлении со стороны руководства после создания независимого профсоюза, сообщил «Власти» по телефону один из рабочих Жолжігіт Аманов. По их словам, руководители компании угрожают увольнением членам профсоюза. Учредитель компании отрицает обвинения.

По словам Аманова, около 25 рабочих компании присоединились к локальному профсоюзу при «Профсоюзном Центре» в Актау в конце апреля и начали работать с мая.

«С тех пор сразу началось давление: работодатели начали обзванивать каждого работника, к некоторым ходили домой, а к некоторым подходили на рабочих местах. И ко мне на работе подходили. Говорили все, что придет в голову. Если ты в списке членов профсоюзов, то все, увольняйся. Также у нас заканчивается объем КРС (капитальный ремонт скважин – В.) и в первую очередь с работы выгоняют именно членов профсоюза», – сказал Аманов.

Рабочие решили создать профсоюз для защиты своих прав и улучшения условий труда. Аманов сообщил, что на рабочем месте не соблюдается техника безопасности, а когда рабочие отказываются выполнять свои обязанности при таких условиях, то им угрожают увольнением.

«Также элементарное: еда приходит грязной или ледяной. Летом некоторая еда портится», - добавил Аманов.

Рабочие обращались в прокуратуру Жанаозена и Мангистауской области, компанию «Озенмунайгаз», нацкомпанию «КазМунайГаз», Минэнерго и в местный акимат. По словам Аманова, санэпидемстанция и трудовая инспекция сделали предупреждения компании из-за некоторых нарушений.

«Вчера мы были на приеме у Нурдаулета Килыбаева (аким Мангистауской области – В.), но там начальство компании сообщило, что все рабочие сохранят места, но сегодня начало увольнять ребят. Все из-за того, что рабочие присоединились к профсоюзу, чтобы защитить права», - сказал Аманов.

В связи с этим рабочие записали видеообращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву.

Между тем учредитель компании ТОО «БерАли Мангистау Company» Руслан Ермекулы в разговоре с журналистом «Власти» отверг все обвинения.

«Нет, такого (давления – В.) нет. Такой проблемы нет. У нас есть и другой профсоюз. У нас ничего такого нет. Есть рабочие, которые ушли с работы по контракту. Пусть обращаются в уполномоченные органы», - сказал Ермекулы.

Он также подтвердил, что был вчера с рабочими на приеме у акима области, но отказался давать комментарии, сославшись на состояние здоровья.