Еще один художественный фильм Disney выйдет на казахском языке

Помимо ранее упомянутых трех анимационных фильмов Disney, которые будут дублированы на казахский язык в этом году, стало известно о еще одном фильме, который выйдет на казахском — «Белоснежка» («Ақшақар»). Этот фильм также будет переведен на казахский язык и выйдет в широкий прокат в марте 2025 года, сообщила компания «Меломан», дистрибьютор Disney в Казахстане и Центральной Азии.

Кроме того, компания «Меломан» опубликовала официальные дублированные трейлеры на казахском и русском языках анимационных фильмов Disney «Моана 2», «Муфаса: Король Лев» и «Белоснежка».

«Моана 2» выходит в кинотеатрах 21 ноября 2024 года и станет вторым кинорелизом Disney на казахском языке в этом году. «Муфаса: Король Лев» зрители смогут увидеть в кинотеатрах с 19 декабря этого года.

Среди зарубежных фильмов, которые в этом году будут дублированы на казахский язык, есть и анимационный фильм «Дикий робот» компании Universal Pictures и фильм «Веном: последний танец» компании Columbia Pictures.

В Казахстане в большой прокат на казахском языке в этом году успели выйти два анимационных фильма. Первый - фильм Disney и Pixar «Головоломка-2», казахская версия которого собрала в прокате 128 млн тенге и стала самой кассовой среди всех фильмов, дублированных на казахский язык.

Также 4 июля в большой прокат вышел на казахском языке анимационный фильм «Гадкий Я 4» студии Illumination Entertainment.

Во всех случаях все расходы, связанные с созданием казахского дубляжа полностью покрывали компании-правообладатели.