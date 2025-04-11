Китай ограничит импорт голливудских фильмов в ответ на повышение Трампом пошлин

В ответ на повышение президентом США пошлин на импортируемые китайские товары до 145% Китай заявил, что немедленно ограничит импорт голливудских фильмов, сообщает Reuters .

В течение 30 лет Китай импортировал по 10 голливудских фильмов в год. Национальное управление кинематографии Пекина заявило, что теперь будут «умеренно сокращать количество импортируемых американских фильмов», к которым и так снижается спрос, но «будут уважать выбор зрителей».

В прошлом такие фильмы, как «Титаник» и «Аватар», становились кассовыми хитами на китайском рынке. С 2020 года на долю фильмов китайского производства стабильно приходится около 80% годовых кассовых сборов, тогда как ранее этот показатель составлял около 60%.

Аналитики считают, что финансовые последствия от этих ответных мер, скорее всего, будут минимальными, поскольку кассовые сборы Голливуда в Китае за последние годы значительно снизились. В частности, голливудские фильмы приносят всего от 5% до 10% от общих кассовых сборов на китайском рынке, а студии получают всего 25% от продаж билетов в Китае.

Раньше голливудские студии обращались к Китаю, второму по величине рынку фильмов в мире, чтобы повысить кассовые сборы. Но отечественные фильмы в Китае все чаще превосходят голливудские.

Один из источников агентства Reuters в индустрии развлечений считает, что крупные голливудские блокбастеры, которые продолжают привлекать кинозрителей в Китае, все еще могут выйти на большой экран. Фильм Marvel «Громовержцы», открывающий летний сезон блокбастеров, недавно получил разрешение на премьеру в Китае 30 апреля. Пока неясно, одобрит ли Китай выход других крупных релизов этим летом, таких как «Миссия невыполнима: Финальная расплата», которая может стать последним появлением Тома Круза в продолжительной франшизе Warner Bros., новый фильм «Супермен» от режиссера «Стражей Галактики» Джеймса Ганна и новая интерпретация «Фантастической четверки» от Marvel.