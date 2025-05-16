Центр поддержки кино запустил онлайн-голосование по отбору зарубежных фильмов для дубляжа на казахский язык

Государственный центр поддержки национального кино вновь запустил предварительное онлайн-голосование по отбору детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра, которые планируется дублировать на казахский язык .

По данным ГЦПНК, в этом году на рассмотрение поступило 18 заявок. Согласно действующим правилам, конкурсы на дубляж направлены на отбор фильмов, а не студий.

Таким образом, на голосование были представлены такие зарубежные фильмы, как «Медвежий переполох», «Ноль Стресса», «Легенда о Хэе», «День Шоколада», «Искатели потерянной яхты», «Маленькая принцесса», «Мой пес Рунни», «Приключения рыбок: Морские коньки», «Морские монстрики», «Рейнджеры потерянного кольца», «Спукиз в кино», «Т-Рекс. Король динозавров», «Шаг к мечте: Раз и навсегда» и несколько частей анимационного фильма «Привет, Чаду».

Однако сколько из этих фильмов планируется дублировать, центр не сообщил. Онлайн-голосование продлится 20 рабочих дней.

В 2024 году ГЦПНК, являющийся единым оператором финансирования дубляжа зарубежных фильмов на казахский язык, пять раз объявлял прием заявок на конкурс для дубляжа фильмов, но все они не состоялись, потому что не было подано ни одной заявки.

При этом уже второй год в прокат не выходили дублированные на казахский язык зарубежные фильмы, финансируемые государством. Выделенные на это деньги возвращались в республиканский бюджет.

Ранее министерство культуры и информации предлагало исключить два из шести критериев для отбора фильмов, которые касались широкого проката фильма с высоким рейтингом ожидания и набора нужного количества голосов в онлайн-голосовании на сайте ГЦПНК. По словам министра Аиды Балаевой, многие студии в Казахстане не могут участвовать в конкурсе из-за высоких требований.

Тем временем в прошлом году за счет финансирования компаний-правообладателей на казахский язык были дублированы шесть известных зарубежных фильмов от компаний Disney, Pixar, Illumination Entertainment и Columbia Pictures. А в этом году еще один фильм Disney «Белоснежка»/«Ақшақар» вышел в прокат в казахском дубляже.