​В Алматы застройщик пытается отсудить 10 млн тенге у жильцов, пожаловавшихся на несогласованное строительство вблизи их домов

В конце июня ТОО «AST Partners», застройщик «ЖК Абая 130/2», подал в суд на нескольких жителей комплекса за простой из-за остановки строительства 12-этажного жилого дома. На имущество трех жителей был наложен арест. Ответчики не согласны с исками и арестом имущества, поскольку решение о заморозке строительства принимал акимат Алматы, а не они.

Инициативная группа жителей пыталась прекратить строительство еще одной многоэтажки на территории их жилого комплекса в 2021 году. В конце мая того года они провели собрание, собрав более 300 подписей других жильцов.

Вместо возведения нового дома они выступали за возвращение к изначальному плану проекта, который предполагал строительство четырехэтажного бизнес-центра вместо многоэтажки. Застройщик изменил свои планы и не провел необходимые общественные слушания.

В июле 2021 года Бакытжан Сагинтаев, на тот момент аким Алматы, поручил запретить возведение 12-этажного здания. Уже в следующем месяце застройщик оспорил это решение в суде и добился возобновления строительства. Работа над новым блоком ЖК была завершена в 2024 году.

За период с июля 2022 по апрель 2024 года «AST Partners» подала четыре иска в отношении нескольких жителей и двух организаций собственников имущества (ОСИ), зарегистрированных в каждом из двух девятиэтажных домов комплекса. Как следует из судебных документов, каждый из исков суд по разным причинам оставлял без рассмотрения.

При этом исковые требования не менялись. Компания обвиняла жителей в проведении «несанкционированного митинга», который стал основанием для «незаконной приостановки строительства».

21 июня 2024 года компания подала пятый иск. Согласно исковому заявлению, общий ущерб «AST Partners» в период заморозки стройки составил 21 млн тенге. Он сложился из оплаты аренды строительной техники. Однако застройщик попросил суд взыскать с жильцов лишь половину от этой суммы в солидарном порядке.

Ответчики считают предъявляемые им иски незаконными и необоснованными, поскольку «AST Partners» не согласовывал с ними изменение первоначального плана застройки оставшейся территории ЖК.

«Компания заключила договор [аренды] 1 июня 2021 года, а стройку они остановили 3 июля. У них в договоре был пункт о возможности “форс мажорных обстоятельств”. Почему они все это время продолжали платить аренду? И почему они эту аренду возлагают на нас, а не на акимат, который остановил строительство?», — сказала “Власти” одна из жительниц на условиях анонимности.

Жители также возражают против приравнивания их собрания к «незаконному митингу», поскольку оно проходило на территории ЖК и не нарушало общественный порядок.

26 июня 2024 года Бостандыкский районный суд Алматы вынес определение, согласно которому, на имущество нескольких жителей был наложен арест.

Инициативная группа не согласна и с этим действием. Им также непонятна причина наложения ареста на имущество физлиц, а не на имущество ОСИ.

«Компания должна была подать иск только на ОСИ, а они подали на нас. Причем арест был наложен на имущество каждого из 3 человек. Хотя должны были наложить его так, чтобы с нас в общем можно было взыскать 10 млн тенге», — говорит жительница, чье имущество было арестовано.

В «AST Partners» “Власти” объяснили наложение ареста на счета физлиц тем, что «ответственность за ущерб должны нести инициаторы приостановления строительства».

Первые судебные слушания по шестому иску прошли 24 июля 2024 года. Во время заседания сторона защиты заявила ходатайство о возможности участия СМИ в процессе, а также о привлечении управления градостроительного контроля в качестве третьих лиц.

Следующее судебное заседание пройдет 4 сентября.