Запрет коснется стран ЕАЭС
Казахстан намерен ввести запрет на вывоз ГСМ железнодорожным транспортом на полгода
фото Марии Гордеевой

На сайте «Открытые НПА» опубликован проект совместного приказа министерства энергетики, комитета национальной безопасности, министерства финансов и министерства внутренних дел, которым планируется ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз ГСМ с территории Казахстана железнодорожным транспортом, в том числе в страны Евразийского экономического союза.

Под запретом останется вывоз автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел. В новой редакции приказа также нельзя будет вывозить ГСМ железнодорожным транспортом, за исключением бензина.

Как поясняется в пресс-релизе Минэнерго, на сегодняшний день отмечается «нехарактерное увеличение потребления ГСМ и соответствующее уменьшение остатков».

«В частности, существенный рост наблюдается в южных приграничных регионах Казахстана. Данное обстоятельство связано с существующей разницей в ценах на нефтепродукты в Республике Казахстан и сопредельных странах, которая приводит к их перетокам в приграничные страны», - отметили в министерстве.

Вместе с тем, по информации правоохранительных органов, существуют определенные схемы вывоза бензина под видом «товаров прикрытия».

В связи с этим, чтобы избежать дефицита ГСМ на внутреннем рынке, и планируется ввести запрет на экспорт железнодорожным транспортом продукции, которая может вывозиться под видом «товаров прикрытия».

Документ будет находиться на публичном обсуждении до 16 октября, а запрет намерены ввести с 7 ноября.

Ранее в агентстве по финансовому мониторингу сообщали, что ГСМ вывозится на легковых авто, как в заводских, так и переоборудованных бензобаках.

«Только на казахстанско-кыргызской границе в месяц таким способом вывозится до 10 тысяч тонн ГСМ», - отмечали в ведомстве.

Также нефтепродукты вывозят железнодорожными цистернами по документам прикрытия, в которых указываются иные данные о перевозимом товаре.

По данным АФМ, с начала этого года зарегистрировано 21 уголовное дело, установленный объем незаконного оборота нефтепродуктов составил почти 3,5 тыс. тонн на сумму более 900 млн тенге.

В сентябре в правительстве заявляли, что в южных регионах Казахстана отмечается существенное увеличение потребления бензина АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива. Основной причиной в кабмине назвали перетоки и серый экспорт из-за диспаритета казахстанских цен с соседними странами.

«Кроме того, в последнее время на границе фиксируются случаи экспорта востребованных нефтепродуктов под видом “товаров прикрытия”», - заявляли в кабмине.

Чтобы не допустить дефицита ГСМ на внутреннем рынке, первый вице-премьер Роман Скляр поручал агентству по финансовому мониторингу, погранслужбе КНБ, комитету госдоходов министерства финансов совместно с иными заинтересованными государственными органами усилить контроль за вывозом ГСМ на пограничных переходах. А министерству энергетики было поручено актуализировать перечень разрешенных к вывозу нефтепродуктов и обеспечить стабильную выработку нефтепродуктов на отечественных НПЗ.

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