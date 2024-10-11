Казахстан намерен ввести запрет на вывоз ГСМ железнодорожным транспортом на полгода

На сайте «Открытые НПА» опубликован проект совместного приказа министерства энергетики, комитета национальной безопасности, министерства финансов и министерства внутренних дел, которым планируется ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз ГСМ с территории Казахстана железнодорожным транспортом, в том числе в страны Евразийского экономического союза.

Под запретом останется вывоз автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел. В новой редакции приказа также нельзя будет вывозить ГСМ железнодорожным транспортом, за исключением бензина.

Как поясняется в пресс-релизе Минэнерго, на сегодняшний день отмечается «нехарактерное увеличение потребления ГСМ и соответствующее уменьшение остатков».

«В частности, существенный рост наблюдается в южных приграничных регионах Казахстана. Данное обстоятельство связано с существующей разницей в ценах на нефтепродукты в Республике Казахстан и сопредельных странах, которая приводит к их перетокам в приграничные страны», - отметили в министерстве.

Вместе с тем, по информации правоохранительных органов, существуют определенные схемы вывоза бензина под видом «товаров прикрытия».

В связи с этим, чтобы избежать дефицита ГСМ на внутреннем рынке, и планируется ввести запрет на экспорт железнодорожным транспортом продукции, которая может вывозиться под видом «товаров прикрытия».

Документ будет находиться на публичном обсуждении до 16 октября, а запрет намерены ввести с 7 ноября.

Ранее в агентстве по финансовому мониторингу сообщали, что ГСМ вывозится на легковых авто, как в заводских, так и переоборудованных бензобаках.

«Только на казахстанско-кыргызской границе в месяц таким способом вывозится до 10 тысяч тонн ГСМ», - отмечали в ведомстве.

Также нефтепродукты вывозят железнодорожными цистернами по документам прикрытия, в которых указываются иные данные о перевозимом товаре.

По данным АФМ, с начала этого года зарегистрировано 21 уголовное дело, установленный объем незаконного оборота нефтепродуктов составил почти 3,5 тыс. тонн на сумму более 900 млн тенге.

В сентябре в правительстве заявляли, что в южных регионах Казахстана отмечается существенное увеличение потребления бензина АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива. Основной причиной в кабмине назвали перетоки и серый экспорт из-за диспаритета казахстанских цен с соседними странами.

«Кроме того, в последнее время на границе фиксируются случаи экспорта востребованных нефтепродуктов под видом “товаров прикрытия”», - заявляли в кабмине.

Чтобы не допустить дефицита ГСМ на внутреннем рынке, первый вице-премьер Роман Скляр поручал агентству по финансовому мониторингу, погранслужбе КНБ, комитету госдоходов министерства финансов совместно с иными заинтересованными государственными органами усилить контроль за вывозом ГСМ на пограничных переходах. А министерству энергетики было поручено актуализировать перечень разрешенных к вывозу нефтепродуктов и обеспечить стабильную выработку нефтепродуктов на отечественных НПЗ.