В Астане 13 октября перекроют часть дорог из-за марафона

13 октября в столице состоится Astana City Marathon. Во время забега в городе частично перекроют движение на улицах, сообщили в пресс-службе акимата города.

Стартовой и финишной точкой забега выбрана площадь EXPO. Маршрут забега проходит мимо главной республиканской мечети, Президентского парка, набережной реки Есиль, монумента «Байтерек», «Абу-Даби Плаза» и Ботанического сада.

С 7 до 8 часов утра будут перекрыты улица Акмешит от улицы Бухар Жырау до улицы Турара Рыскулова, улица Турара Рыскулова от Перинатального центра №1 до улицы перед Green Clinic, улица перед Green Clinic от улицы Турара Рыскулова до улицы Хусейн бен Талал, улица вокруг главной мечети и улица Хусейн бен Талал (проезжая часть, близкая к главной республиканской мечети) от проспекта Мангилик Ел до улицы перед Green Clinic.

По улице Туркестан будет перекрыто движение от улицы возле ЖК Nexpo до улицы Сыганак с 07:15 до 08:30, а с 07:15 до 09:10 по улице Туркестан от улицы Улы Дала до улицы Акмешит (вокруг EXPO).

С 07:20 до 08:10 перекроют улицу Акмешит от улицы Орынбор до улицы Алматы, а также улицу Алматы от улицы Акмешит до улицы Туркестан.

Движение по улице Керей-Жанибек хандар от улицы Туркестан до улицы Аль-Фараби будет перекрыто с 07:30 до 08:55.

Перекроют и левую проезжую часть по направлению с левого на правый берег моста Аль-Фараби – Тауелсиздик с 07:35 до 09:05.

С 07:40 до 09:15 перекроют улицу Панфилова от проспекта Тауелсиздик до улицы Калдаякова перекроют, а до 09:25 – улицу Нажимеденова от Калдаякова до проспекта Тауелсиздик.

Движение по улице Байтурсынова от улицы Сарайшык до улицы Магжана Жумабаева, включая перекресток, перекроют с с 07:45 до 10:30.

С 08:15 до 11:25 перекроют улицу Мамбетова от улицы Гумар Караш до улицы Бухарбай Батыра. С 08:15 до 11:30 перекроют движение по улице Бухарбай Батыра от Мамбетова до Желтоксан, а также по улице Желтоксан от Бухарбай Батыра до Ирченко.

С 08:25 до 11:40 перекроют и асфальтовую дорогу Столичного парка от теннисного центра до отеля St. Regis.

Участок улицы Макатаева под мостом Сарайшык будет перекрыт с с 08:35 до 12:10. Также перекроют перекресток проспекта Мангилик Ел и улицы Кунаева с 08:35 до 12:15.

С 08:35 до 12:25 будет также частично перекрыто движение по улице Кунаева от проспекта Мангилик Ел до улицы Казак Радиосы. Улицу Казак Радиосы от улицы Кунаева до улицы Достык перекроют с 08:40 до 12:30, а улицу Достык перекроют от улицы Казак Радиосы до улицы Акмешит с 08:40 до 12:40.

Движение по улице Акмешит будет перекрыта от улицы Достык до улицы Орынбор с 08:45 до 12:50, а с 08:55 до 13:00 – от улицы Бухар Жырау до улицы Балгымбаева.

По информации акимата, в забеге примут участие 2 тысячи участников из более 15 стран. Дистанции составят 10 км, командная эстафета «Экиден» и марафон - 42,2 км.