Нацбанк пока не будет рекомендовать правительству пересмотреть прогноз по курсу доллара

Колебания курса доллара связано с экономической активностью. При этом сам Национальный банк приостановил покупку долларов для ЕНПФ, так как доля активов фонда в этой валюте достигла 40%, сообщил в пятницу в ходе брифинга председатель Нацбанка Тимур Сулейменов. Он также сообщил, что в октябре планируется продать рекордный объем активов из Национального фонда.

«В последние дни мы наблюдаем некую усилившуюся волатильность курса тенге к доллару. Она обусловлена, в первую очередь, экономической активностью. Мы наблюдаем значительный рост спроса на доллары со стороны экономических агентов. Это касается как частного сектора, так и субъектов квазигосударственного сектора», - сказал Сулейменов.

Он напомнил, что наступил «горячий период», закладываются инвестиционные, инфраструктурные, торгово-экономические контракты, которые во многом связаны с использованием импортного сырья, оборудования, технологий и так далее. Все это «вызывает повышенный спрос на доллары», поэтому курс повысился.

Еще одним значимым фактором является то, что в рамках повышения эффективности и доходности управления активами ЕНПФ Нацбанк наращивает долю пенсионных активов в долларах. Сулейменов напомнил, что ранее было принято решение довести их долю до 40%.

«Поэтому это было дополнительным источником спроса на доллары со стороны рынка, в том числе нас. На сегодняшний момент мы достигли этой доли, то есть из 20,5 трлн активов ЕНПФ, 40% где-то в долларах, поэтому мы приняли решение о приостановлении покупки долларов для ЕНПФ. То есть мы своей цели достигли, и больше нам доллары не нужны. Мы будем просто поддерживать эту долю на уровне 40%», - добавил он.

Также важным является тот факт, что правительство запросило дополнительный трансферт из Национального фонда.

«На октябрь мы будем продавать 1,3–1,4 млрд долларов из Национального фонда для министерства финансов для бюджета. Поэтому на стороне предложения доллара у нас достаточно объемные средства еще есть. То есть из этих 1,4 млрд долларов мы где-то одну треть уже продали на рынке, и до конца месяца продадим еще две трети», - подчеркнул Сулейменов.

В целом глава Нацбанка считает, что этих средств будет достаточно, чтобы «волатильность в моменте успокоилась, и курс вернулся к своим более фундаментальным значениям».

Он также добавил, что среднегодовой курс в Казахстане складывается на уровне 460 тенге за доллар, поэтому Нацбанк не планирует рекомендовать правительству менять заложенные параметры бюджета.