Более 25 млн тонн зерна намолочено в Казахстане

Как доложил Сапаров, на сегодня убрано 98% площадей, намолочено 25,2 млн тонн зерна. Средняя урожайность составила 15,5 центнера с гектара.

Также он сообщил, что ожидается хороший урожай кормовых культур, а сахарной свеклы планируется собрать рекордные 1,2 млн тонн.

По данным министра, на финансирование посевных и уборочных работ в 2024 году было выделено 580 млрд тенге под 5% без субсидий напрямую фермерам, что в три раза выше уровня прошлого года. А в 2025 году эту сумму планируется увеличить до 900 млрд тенге, в том числе 200 млрд тенге будет выделено на льготный лизинг сельхозтехники.

Также, по данным Сапарова, за 9 месяцев в Казахстане на 4,5% выросло производство мяса и составило 796 тыс. тонн, молока – на 4,2%, или 2,8 млн тонн. В целом же планируется до 2028 года довести долю переработки молока, мяса, подсолнечника, риса, кукурузы и гречихи до 70%.

В 2025 году Минсельхоз также продолжит сокращать водоемкие и монокультуры и увеличивать площади высокорентабельных и приоритетных культур.