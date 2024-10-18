В Алматы горит Chechil Pub на Тулебаева

В Алматы тушат пожар в здании Chechil Pub на улице Тулебаева, сообщила пресс-служба ДЧС города.

«С 21:50 силы и средства ДЧС Алматы ликвидируют загорание по повышенному рангу вызова в Медеуском районе, по улице Тулебаева, 38 а, где происходит горение кровли ресторана», - сообщили в пресс-службе, позднее уточнив, что это Chechil Pub.

В ДЧС добавили, что посетители успели покинуть заведение. Информация о пострадавших не поступала.

Пожар был локализован в 23:30 на площади 250 кв. метров.

Chechil Pub располагается в доме верненского периода, который является памятником истории и культуры местного значения. Он был построен в 1909 году. Это был дом купца Исхака Габдулвалиева. Ранее в акимате города на запрос «Власти» сообщили, что ремонт здания не планируется.

«Собственником дома купца Исхака Габдулвалиева является ТОО "Emi Engineering" в лице Майры Тулебаевой. Согласно хакону Республики Казахстан "Об охране и использовании объектов истоpико-культуpного наследия" научно-реставрационные работы на памятниках истории и культуры осуществляются на основе утвержденного уполномоченным органом плана научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры. Управлением предложение по внесению в данный план бывшего дома купца Исхака Габдулвалиева не направлялось», - ответили в управлении культуры города.

/Новость обновлена в 23:39, добавлена информация о локализацции пожара/