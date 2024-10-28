Из него уходит его основатель Дмитрий Дубовицкий
Проект «За нами уже выехали» возглавит руководитель «КазТАГ» Асет Матаев
Дмитрий Дубовцкий, скриншот из эфира «За нами уже выехали»

Накануне журналист Дмитрий Дубовицкий сообщил о том, что покидает проект «За нами уже выехали» и передает его руководителю агентства «КазТАГ» Асету Матаеву. Свое решение Дубовицкий объяснил усталостью от информационного потока.

«Это решение вынашивалось давно и сильно запоздало. На самом деле причина очень простая - я просто устал от новостного потока, попытки его анализа и попыток в чем-то разбираться. Мне кажется, что здесь [на проекте] собралось довольно много людей, которым как минимум не все равно и интересно разбираться в событиях, что напрямую или косвенно связаны с нашей страной. Мне кажется что последние несколько лет я вас подвожу, а вы заслуживаете большего контента», — заявил о причинах своего ухода Дубовицкий в эфире «За нами уже выехали».

Журналист говорит, что решил передать проект Асету Матаеву, так как у него «есть опыт управления как минимум ресурсами КазТАГ и HolaNews».

«Ему оказалось это интересным – подхватить проект, используя собственные ресурсы, попытаться сохранить его, сделать сильнее», — поясняет он.

Со следующего выпуска в YouTube и с 1 ноября в остальных социальных сетях проект уйдет под управление Матаева. Некоторые люди из команды проекта останутся и продолжат работу, говорит Дубовицкий.

«Мы, я, наша команда старались искать где-то середину, далеко не всегда получалось, но мы как минимум старались. Я надеюсь, что вот эта вот философия искать середину за “За нами уже выехали” сохранится», — заявил журналист.

Теперь Дубовицкий планирует сосредоточиться на других проектах, таких как спортивное медиа «Спорт Шредингера» или проект «Что по деньгам?».

Дмитрий Дубовицкий ранее работал в разных традиционных и спортивных СМИ. В 2017 году он запустил проект «За нами уже выехали», у которого на данный момент 340 тысяч подписчиков и 81 млн. просмотров на YouTube, 71 тысяч подписчиков в Telegram и 129 тыс. в Instagram.

Асет Матаев является председателем алматинского филиала Союза журналистов Казахстана, в разные годы работал в аналитических журналах и информагентствах. В 2016 году он вместе с отцом Сейтказы Матаевым были осуждены за хищение бюджетных средств и уклонение от уплаты налогов. Сейтказы и Асет Матаевы с момента возбуждения уголовного дела настаивали на своей невиновности и политической подоплеке преследования.

В 2022 году Матаевы были полностью оправданы и реабилитированы Верховным судом. С тех пор Асет Матаев является руководителем агентства «КазТАГ».

Алмас Кайсар
Алмас Кайсар

Журналист Власти

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