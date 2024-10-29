Оппозиция и действующий президент страны требуют новых выборов, но уже без участия ЦИК
Оппозиция Грузии провела протесты против предварительных результатов парламентских выборов
фото BBC.com

Оппозиция Грузии провела протесты против предварительных результатов парламентских выборов. Оппозиция и присоединившаяся к ней действующий президент страны потребовали новых выборов, но уже без участия грузинского ЦИК, сообщает BBC.

В митинге в Тбилиси приняли участие несколько тысяч человек. На нем выступил один из лидеров «Единства — Национального движения» Георгий Вашадзе, который от лица коалиции озвучил требование провести в стране новые выборы «под руководством международной избирательной администрации».

«Единственные переговоры с правительством буду касаться того, чтобы провести новые выборы при помощи международных наблюдателей», — добавил он.

На митинг также пришла президент страны Саломе Зурабишвили, которая изначально и анонсировала мероприятие, приглашая граждан принять в нем участие. Ее встретили скандированием.

В своей речи перед протестующими она сказала: «Мы будем бороться, чтобы защитить ваше конституционное право на голос. Сейчас не время для пессимизма, сейчас важно спокойно и подняв голову защищать свои голоса».

Ранее в понедельник президент заявила, что США и Европейский союз должны поддержать протесты. Она призвала западных политиков не возобновлять контакты с правящей партией.

Многие среди собравшихся пришли на митинг не в первый раз. 40-летний Теймураз рассказал, что не пропустил ни одной демонстрации в апреле, когда оппозиция пыталась не допустить принятия закона об иноагентах: «Все мои друзья, все мои соседи тут. Поэтому я приходил и буду приходить. Я буду бороться за то, чтобы остаться свободным человеком».

«Я здесь, потому что я против Иванишвили. Он не политик, он олигарх. Я не согласна с итогами выборов, я уверена, что его реальный результат — 40%. Я надеюсь, что протест сможет как-то повлиять на ситуацию», — говорит 48-летняя жительница Тбилиси Нана.

В воскресенье Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала предварительные данные парламентских выборов, согласно которым правящая партия «Грузинская мечта» получает около 54% голосов.

После этого президент страны Саломе Зурабишвили назвала прошедшие парламентские выборы тотальной фальсификацией и «российской спецоперацией». Правящая партия отрицает обвинения в нарушениях.

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