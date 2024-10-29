Оппозиция Грузии провела протесты против предварительных результатов парламентских выборов. Оппозиция и присоединившаяся к ней действующий президент страны потребовали новых выборов, но уже без участия грузинского ЦИК, сообщает BBC.

В митинге в Тбилиси приняли участие несколько тысяч человек. На нем выступил один из лидеров «Единства — Национального движения» Георгий Вашадзе, который от лица коалиции озвучил требование провести в стране новые выборы «под руководством международной избирательной администрации».

«Единственные переговоры с правительством буду касаться того, чтобы провести новые выборы при помощи международных наблюдателей», — добавил он.

На митинг также пришла президент страны Саломе Зурабишвили, которая изначально и анонсировала мероприятие, приглашая граждан принять в нем участие. Ее встретили скандированием.

В своей речи перед протестующими она сказала: «Мы будем бороться, чтобы защитить ваше конституционное право на голос. Сейчас не время для пессимизма, сейчас важно спокойно и подняв голову защищать свои голоса». Ранее в понедельник президент заявила, что США и Европейский союз должны поддержать протесты. Она призвала западных политиков не возобновлять контакты с правящей партией. Многие среди собравшихся пришли на митинг не в первый раз. 40-летний Теймураз рассказал, что не пропустил ни одной демонстрации в апреле, когда оппозиция пыталась не допустить принятия закона об иноагентах: «Все мои друзья, все мои соседи тут. Поэтому я приходил и буду приходить. Я буду бороться за то, чтобы остаться свободным человеком». «Я здесь, потому что я против Иванишвили. Он не политик, он олигарх. Я не согласна с итогами выборов, я уверена, что его реальный результат — 40%. Я надеюсь, что протест сможет как-то повлиять на ситуацию», — говорит 48-летняя жительница Тбилиси Нана. В воскресенье Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала предварительные данные парламентских выборов, согласно которым правящая партия «Грузинская мечта» получает около 54% голосов. После этого президент страны Саломе Зурабишвили назвала прошедшие парламентские выборы тотальной фальсификацией и «российской спецоперацией». Правящая партия отрицает обвинения в нарушениях.