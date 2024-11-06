Минимум 89 человек пропали без вести в Испании после наводнений

По меньшей мере 89 человек числятся пропавшими без вести после наводнений на востоке Испании, сообщает Reuters со ссылкой на региональные судебные органы Валенсии.

В это число входят только те, о пропаже которых сообщили члены семьи и предоставили личную информацию и биологические образцы, позволяющие их идентифицировать. Но пропавших может быть больше.

Также подтверждена гибель 217 человек в Валенсии, Кастилии — Ла-Манче и Андалусии, но на данный момент идентифицированы только 133 человека.

«Еще предстоит найти пропавших без вести, дома и предприятия разрушены, погребены под грязью », - сказал премьер-министр страны Педро Санчес.

Он пообещал выделить 10,6 млрд евро на помощь пострадавшим. Помощь будет включать 838 млн евро в виде прямых денежных средств малому бизнесу и внештатным работникам, пострадавшим от стихийного бедствия, и 5 млрд евро в виде гарантированных государством кредитов. Национальное правительство профинансирует 100% расходов на очистку, понесенных местными органами власти, и половину расходов на ремонт инфраструктуры, сказал Санчес.

В результате наводнения пострадало более 100 тыс. автомобилей, а ущерб предприятиям в городах может превысить 10 млрд евро.