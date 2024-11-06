В Казахстане в 2025 году разработают новый закон об альтернативных источниках энергии

Министр юстиции Азамат Ескараев на заседании правительства в среду представил план по разработке законов на 2025 год.

Как сообщил министр, проектом плана предусмотрена разработка 19 законопроектов по актуальным направлениям, таким как здравоохранение, медицинское страхование, профилактика правонарушений, развитие альтернативной энергетики, рынка телекоммуникаций и другие.

«Из 19 законопроектов шесть являются законопроектами в новой редакции, 13 предполагают внесение поправок в действующие законы», - сказал Ескараев.

Так, будет разработан новый закон о банках и сопутствующие ему поправки. Как отметил министр, этот закон будет отвечать «актуальным задачам стимулирования экономической активности и дальнейшего динамичного развития данной сферы».

Кроме этого, будет разработан законопроект о профилактике правонарушений, «с целью развития инновационных и цифровых методов борьбы с любыми формами правонарушений».

«Проектов плана также предусмотрена разработка в следующем году законопроекта по вопросам медицинского страхования, который предусматривает единый пакет базовой госмедицинской помощи с учетом возможностей и обязательств бюджета», - добавил Ескараев.

Также будут разработаны законопроекты по вопросам телекоммуникаций и центра обработки данных; законопроект, направленный на совершенствование выборного законодательства; законопроект по развитию сферы альтернативных источников энергии и новый проект закона о государственной службе.

«Законопроект направлен на формирование модели госслужбы, основанной на принципе сервисности и клиенториентированности, на профессионализацию госаппрарата с использованием гибридной модели государственный службы», - уточнил министр юстиции.