Административную ответственность к бывшим носителям госсекретов ужесточат в Казахстане

В комитете национальной безопасности намерены ужесточить административную ответственность к лицам, которые ранее имели доступ к государственным секретам, но уже не работают в соответствующих структурах. Кроме того, прорабатывается вопрос повышения штрафов и для действующих сотрудников за нарушения в области технической защиты секретной информации и режима секретности. Об этом в ответе на депутатский запрос сообщил заместитель председателя КНБ Руслан Саркулов.

Ранее депутат мажилиса от партии Amanat Марат Башимов заявлял, что некоторые чиновники, имеющие доступ к государственным секретам, свободно ездят по миру, встречаются с руководителями зарубежных государств и иностранных структур. Парламентарий захотел узнать, как таких чиновников контролируют и несут ли они какую-либо ответственность.

В ответе на депутатский запрос Руслан Саркулов рассказал, что такие сотрудники временно ограничены в правах на выезд из страны, а в случае поездок они должны за семь дней до выезда написать заявление на имя руководителя с указанием страны, целей и предполагаемых дат поездки.

«За выезд за границу указанных лиц без согласования с руководителем государственного органа или организации предусмотрена административная ответственность согласно части второй статьи 504 Кодекса об административных правонарушений. К уголовной ответственности за разглашение государственных секретов или утрату их носителей привлекаются лица как допущенные, так и ранее допускавшиеся к государственным секретам, имеющие обязательства по нераспространению таких сведений», - уточнил Саркулов.

Но в КНБ признали, что статья 504 КоАП распространяется только на лиц, допущенных к работе с государственными секретами, и не применяется к лицам, которые имели такой допуск раньше. В связи с этим комитетом инициирована соответствующая поправка.

Также для исключения угроз утечки государственных секретов или утраты их носителей комитетом национальной безопасности прорабатывается вопрос усиления ответственности за нарушения в области технической защиты секретной информации и систематические нарушения режима секретности, а также непринятие уполномоченными лицами и руководителями мер по устранению ранее выявленных нарушений.

«Указанные поправки видится целесообразным реализовать в виде отдельных частей статьи 504 КоАП с увеличением размера налагаемого штрафа», - заключил зампред КНБ.

Согласно статьи 504 КоАП за нарушение режима секретности, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, предусматривается штраф в размере 20 МРП.