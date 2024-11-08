На побережье Каспия продолжают находить мертвых тюленей

По словам специалиста управления рыбной инспекции Мангистауской области Андрея Руцкого, с 24 октября по сегодняшний день собрано и утилизировано 454 особи погибших тюленей.

«Около 145 туш было уничтожено акиматом Тупкараганского района на полигоне. Оставшиеся длительное время не собирались, мы их помечаем, чтобы дополнительно не вносить в подсчеты, однако техники и рук не хватает», - отметил он.

Кроме того, работе мешают неблагоприятные погодные условия.

Вместе с тем специалисты рыбинспекции отмечают, что часть тюленей имеют следы от рыболовных сетей.

«Мы, безусловно, не утверждаем, что все тюлени погибли от рыболовных сетей. Это не так. Однако часть их точно пострадала из-за этого», - сказал Руцкий.

Он добавил, что обнаружить следы от рыболовных сетей по внешним признакам туши сложно: «Тюлень – такое животное, что следы на теле остаются только, если он долго находится в сетях. Если же он запутался и задохнулся, на что достаточно 10 минут, а браконьеры его оттуда сразу вызволили и выбросили, то каких-то внешних признаков на туше не будет».

Ранее специалист по экологическому просвещению Института гидробиологии и экологии Асель Баймуканова сообщила, что на побережье полуострова Тубкараган с 27 сентября по 30 октября было обнаружено 305 мертвых тюленей, а с 4 по 5 ноября была обнаружена еще 121 тушка тюленей. У десяти мертвых тюленей обнаружены порезы и следы от рыболовных сетей и арканов.

«Некоторые из этих повреждений могут быть случайными, остальные - следствие незаконного лова. У большинства мертвых тюленей подобных следов не обнаружено», - отметила Баймуканова.

Также, по ее словам, более половины исследованных самок были беременны, а все тюлени – упитанными.

«Это говорит о том, что до момента гибели они были молодыми и жизнеспособными. Смерть, по всей видимости, была неестественной и внезапной», - заявила специалист института.

Министерство экологии и природных ресурсов обнародовало первые результаты исследования. По данным ведомства, специалисты департамента экологии по Мангистауской области взяли пробы воды с побережья Каспийского моря, где были обнаружены туши тюленей. Но аномальных отклонений не выявили.