На Каспии обнаружили еще 121 мертвого тюленя

Специалист по экологическому просвещению Института гидробиологии и экологии Асель Баймуканова сообщила, что на побережье полуострова Тубкараган с 27 сентября по 30 октября было обнаружено 305 мёртвых тюленей, а с 4 по 5 ноября была обнаружена еще 121 тушка тюленей.

«У 10 туш (из обнаруженных в сентября – октябре – В.) присутствуют механические повреждения: порезы, отрезанная голова, запутывание в сетях и аркане. Некоторые из этих повреждений могут быть случайными, остальные - следствие незаконного лова. У большинства мертвых тюленей подобных следов не обнаружено», - рассказала Баймуканова в Instagram.

Сотрудники института отобрали пробы для исследований, которые помогут установить причину гибели. Однако, как отмечает она, сильное разложение большинства туш ограничивает возможности анализа.

«Вызывает тревогу, что более половины исследованных самок были беременны, а все тюлени – упитанными. Это говорит о том, что до момента гибели они были молодыми и жизнеспособными. Смерть, по всей видимости, была неестественной и внезапной», - заявила специалист института.

Она напомнила, что осенью тюлени мигрируют в Северный Каспий для размножения, и гибель животных произошла именно в период их концентрации в этой части моря.

Причины гибели тюленей, по мнению Баймукановой, могут быть различными. Это и землетрясения, и выбросы природных газов, и загрязнение участков моря, и эпидемии. Однако ученые задаются вопросом, почему гибель тюленей не носит массовый характер и туши животных находятся только в отдельных локациях.

«Для всестороннего исследования ситуации необходима экспертиза специалистов различных областей: геологов, специалистов по добыче нефти и газа, экологов, химиков, токсикологов, вирусологов и других», - считает Баймуканова.