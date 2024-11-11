Тюленей на Каспии насчитывается менее 100 тысяч – CAIER

За последние 100 лет популяция каспийского тюленя сократилась на 90% и продолжает сокращаться. Сейчас их насчитывается менее 100 тысяч, сообщила «Власти» в ответе на запрос эколог и основатель Центрально-Азиатского института экологических исследований (CAIER) Асель Тасмагамбетова.

«Некоторые эксперты говорят, что краснокнижных животных насчитывается около 300 тысяч и нет повода для беспокойства, однако, по нашему мнению, численность каспийского тюленя ежегодно сокращается и насчитывает менее 100 тысяч животных», - отметила Тасмагамбетова.

При этом она добавила, что в каждом из пяти прикаспийских государств есть своя методика подсчета тюленей, поэтому до сих пор неизвестна точная их численность на Каспии.

По данным CAIER, на гибель эндемика влияет несколько причин: падения уровня моря, общее загрязнение морской среды, гибель животных в рыболовных сетях, уменьшение площади льдов вследствие глобального потепления, вспышки инфекционных и вирусных заболеваний, обеднение кормовой базы.

«Значительная часть традиционных мест обитания животного сегодня сильно загрязнена вследствие развития нефтедобывающего производства в акватории Каспийского моря», - подчеркнула Тасмагамбетова.