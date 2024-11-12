МЧС создало в Акмолинской области универсальное подразделение из числа спасателей, медиков и пожарных

Министерство по чрезвычайным ситуациям в пилотном режиме создало в селе Аршалы в Акмолинской области универсальное подразделение, в которое входят пожарные, медики и спасатели. Как сообщил во вторник в правительстве глава ведомства Чингис Аринов, оно будет оказывать помощь как жителям близлежащих сел, так и пострадавшим на трассах и водоемах.

«Для повышения оперативного реагирования на ЧС и боеготовности подразделений министерства в пилотном проекте в Акмолинской области создано универсальное подразделение из числа пожарных, медиков и спасателей. Это позволяет оперативно и комплексно, спасать и оказывать первую помощь пострадавшим», - сказал Аринов.

Он напомнил, что в МЧС есть Центр медицины катастроф, а около 40 трассовых медико-спасательных пунктов находятся на наиболее опасных участках Казахстана. В Акмолинской области такой пункт находится на трассе около поселка Аршалы. Однако он открыт десять лет назад, и условия там «не самые лучшие».

«В двух километрах находится наше поселковое подразделение – пожарное депо. Мы сделали ремонт, там есть условия – паковка, гаражи. Соответственно, мы их передислоцировали», - объяснил глава МЧС.

Более того, в Акмолинской области очень много озер, в которых гибнут люди, но ближайшее спасательное подразделение находится в Кокшетау. Поэтому в МЧС решили и его объединить с новым подразделением.

«На первичном этапе там будет порядка 15 спасателей, которые будут заниматься спасательными работами на воде. В части, касающейся медицины, это те же самые сотрудники, которые дежурили по 15 суток, в количестве четырех человек. В принципе, это первые шаги по объединению, созданию необходимых условий и в материально-техническом плане им будет легче реагировать, потому что у них будет соответствующий транспорт, экипировка и соответствующие условия», - считает Аринов.

Таким образом, заключил министр, это универсальное подразделение будет обслуживать и население в городе, и выезжать на трассу в пределах доступности.