Они будут курсировать в поселки Енбекшиказахского, Илийского, Карасайского и Жамбылского района
Восемь новых пригородных маршрутов запустили в Алматы
фото пресс-службы акимата Алматы

С 13 ноября управлением городской мобильности Алматы организовано восемь новых маршрутов с охватом населенных пунктов в Енбекшиказахском, Илийском, Карасайском и Жамбылском районах области, сообщила пресс-служба акимата города.

Так, запущен маршрут №218 от автостанции на Толе би/Яссауи до поселка А. Токпанова, на линии будет пять автобусов.

Также с этой же автостанции будет курсировать автобус №238 до поселка Коктоган. На маршруте будет три автобуса.

От рынка «Барлык» запущены автобусы №246 до поселка Кемертоган и №248 до поселка Шолаккаргалы. На линиях будет три и два автобуса соответственно.

Запущен маршрут №250 из микрорайона Мамыр-7 в поселок Кыргауылды, он будет обслуживаться двумя единицами автобусов.

От железнодорожного вокзала Алматы-1 в поселок Жаугашты запущены два автобуса маршрута №255.

От рынка «Жетысу» будут курсировать маршрутные автобусы №241 в поселок Койшыбек и №242 в поселок Базаркелды. На линиях будет по три автобуса.

Пять маршрутов (№218, №238, №246, №250, №255) будут курсировать с 5:30 до 23:00, остальные три маршрута (№248, №241, №242) с 6:00 до 22:00.

Эти маршруты переданы перевозчикам до проведения конкурсов и будут функционировать в тестовом режиме. По итогам в схемы движения будут вноситься изменения с учетом пассажиропотока и потребности населения.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

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